Stan Lee’s Genesis : incarner « Stan the Man » le temps d'une partie

Cocréé par Rocketship Entertainment et POW ! Entertainment, le jeu est en développement depuis plusieurs années. Un certain nombre d'artistes ont participé à sa conception. Parmi eux, le dessinateur Ryan Benjamin a réalisé 200 personnages, tandis que Tom Akel, directeur de publication de Rocketship Entertainment et ami du défunt, s’est concentré sur le design du jeu.

Ce dernier s'appuie sur un système de construction par cartes à accoler, se basant sur des ressources telles que l’étincelle de créativité, l’énergie, la motivation, le conflit ou encore l’empathie. À partir de ces constructions ludiques, le joueur pourra développer son propre univers de super-héros.

Pour démarrer la partie, chaque joueur devra utiliser une carte centrale, surnommée son « nexus ». Il avancera ensuite dans le jeu grâce à des cartes de diverses catégories : héros, méchants, équipes, terrains spéciaux, lieux, histoires ou encore évènements.

À partir de celles-ci, il sera en mesure d’effectuer des crossovers en fonction des différents placements qu’il aura choisis. Dès lors, chaque jeu sera différent et les joueurs pourront choisir de s’affronter ou de travailler ensemble pour construire un univers de bandes dessinées. Par le jeu, les concepteurs aspirent à doter chacun des joueurs des mêmes pouvoirs de création que Stan Lee.

Tom Akel, qui a déjà réalisé plusieurs jeux et applications tels que The Daily Show, Teen Wolf ou encore South Park, a souligné : « Stan Lee’s Genesis met la puissance de la création dans les mains des joueurs et honore l'héritage de l’importance de Stan Lee en tant que l’une des forces créatrices prééminentes des XXe et XXIe siècles. »

Le jeu devrait être commercialisé en 2022, et serait financé de manière participative sur Kickstarter. En attendant, pour être tenu au courant des actualités autour de ce jeu, il est possible de s’inscrire à cette adresse.

via ComicsBeat