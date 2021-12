Hongrie : l'universitaire Andrea Pető dénonce une censure validée par l'Europe

Étonnament, les terres de Viktor Orbán ne seraient plus favorables à une liberté académique pleine et entière, affirme Andrea Pető. Professeure d'études de genre et docteure ès sciences, un temps à l'Université d'Europe centrale de Budapest et désormais professeure à Vienne, Pető a fait part de sa démission du Comité hongrois d'accréditation de l'enseignement supérieur, la semaine dernière.

Sa décision fait suite à un litige avec Valéria Csépe, présidente de ce Comité : celle-ci lui aurait demandé de modifier un article consacré à la liberté académique, ou plutôt à l'illibéralisme en matière de recherche et d'études supérieures. Dans ce texte, disponible en accès ouvert sur le site de l'éditeur Wiley, Pető s'interroge sur la manière dont les autorités hongroises « s'assurent le contrôle et commercialisent l'éducation supérieure ».

Elle détaille cette prise de contrôle, qui consisterait notamment en la fermeture de certains départements de recherche, précédée d'un assèchement des crédits, mais aussi en une privatisation des institutions ou encore s'appuierait sur les nominations de directeurs d'université proches du pouvoir politique.

L'expression « illibérale » fait directement référence à la doctrine politique d'Orbán, qui a revendiqué une forme de « démocratie illibérale » dès son accession au pouvoir, en 2010. D'ailleurs, l'Université d'Europe centrale avait été forcée de quitter Budapest pour Vienne, en 2019. Quelques mois plus tôt, le gouvernement hongrois avait refusé de ratifier l’agrément permettant à l’université de décerner un diplôme américain en Hongrie, suite à une loi de 2017 discriminant les antennes d'universités étrangères.

L'assourdissant silence européen

Au-delà des critiques de l'autoritarisme hongrois, Andrea Pető s'attaque aussi dans son article à l'European Network for Quality Assurance in Higher Éducation (ENQA, Association européenne pour la qualité de l'enseignement supérieur), une autorité européenne qui, comme son nom l'indique, contrôle les programmes et les établissements d'enseignement supérieur dans toute l'Europe.

Pető reproche à l'ENQA d'avoir accordé une licence européenne au Comité hongrois d'accréditation de l'enseignement supérieur après le départ de l'Université d'Europe centrale et l'assèchement des crédits consacrés à la recherche dans le domaine des études de genre. Selon elle, l'Europe aurait ainsi validé la politique illibérale du gouvernement hongrois, dans le domaine des études supérieures.

HONGRIE: informer sans discriminer, dans les bibliothèques

Ce point précis aurait même fait l'objet de la demande d'autocensure de la présidente du Comité, selon l'universitaire. « C'est ainsi que fonctionne la dictature. Parce que ce n'est pas l'État, ce n'est pas Viktor Orbán qui donne les ordres à ce niveau. Ceux qui permettent à ce système de prospérer sont les gens ordinaires qui font fonctionner ces institutions », a expliqué Pető. « Cela rappelle la situation de la Hongrie communiste, bien avant 1989. »

Dans un communiqué, l'ENQA a rappelé que son processus d'évaluation portait sur « les agences [de contrôle nationales, NdR] elles-mêmes et non sur le système éducatif du pays où elles opèrent », indique The Guardian.

Photographie : Andrea Pető en 2019 (Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0)