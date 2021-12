Groupe Bayard : une année exceptionnelle avec 348,5 millions € de chiffre d'affaires

Des diffusions record pour la jeunesse, chez Bayard et Milan Presse, et un statut consolidé de premier éditeur BD jeunesse en France — notamment grâce à Mortelle Adèle. En effet, sur l’année 2021, entre les albums, l’agenda et les cahiers de rentrée, ce sont 122.421 exemplaires que le personnage écoule — générant 1,956 million € (données : Edistat).

Côté presse, La Croix a augmenté ses abonnements numériques de 24 %, tandis que les autres publications Notre Temps, Le Pélerin, Prions en église, etc. auront surfé sur une fidélité des lecteurs.

À ce titre, en mars 2021, le groupe a cédé à Roularta Media Group ses participations dans les sociétés éditant des magazines Senior et TV en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, détenues antérieurement en coentreprise.

L’année aura également été marquée par la création de la coentreprise « La Chouette Radio » par Bayard, Radio France, et le Groupe Caisse des Dépôts.

Cette société est éditrice de Merlin, une enceinte conçue pour les enfants donnant accès à une sélection audio de contenus de qualité produits par Bayard Jeunesse, Milan et Radio France, un répertoire unique et évolutif de plus de 200 titres pour les enfants âgés de 3 à 10 ans. L’enceinte Merlin est commercialisée depuis cet automne 2021.

TECHNO: Bayard investit dans un éditeur d'applications

Pour les autres données, le résultat net du groupe au 30 juin 20221 s’élève à 20,4 millions € contre une perte de 7,3 millions € l’année précédente. La trésorerie du groupe s’élève à 113,1 millions € contre 93,3 millions au 20 juin 2020.

L’avenir sera donc à l’investissement, afin « d’enrichir son offre de contenus et services », note le Bayard. « Le groupe s’inscrit dans une démarche active de recherche d’opportunités de marché permettant de renforcer ses positions. »