Disparition de Marie-Claire Blais, romancière et poétesse canadienne

Bien que son premier roman ait tout de suite attiré l’attention des lecteurs et des critiques, c’est avec la publication d'Une saison dans la vie d'Emmanuel, en 1965, qu’elle devient une figure majeure de la littérature québécoise. Ce roman aura été récompensé par le Prix Médicis en 1966, et a même été adapté au cinéma.

Résumé selon l’éditeur :

Dans un monde hostile et froid, des enfants cherchent, à l'ombre de leur grand-mère toute-puissante, à préserver coûte que coûte le feu de leur rébellion et de leur désir d'innocence. " L'auteur ne pratique ni la grosse caisse, ni le trombone, ni la trompette.

« Tout au long d’une carrière qui a duré plus de soixante ans, Marie-Claire Blais a non seulement profondément marqué les littératures québécoise et canadienne, mais elle s’est aussi hissée au premier rang des écrivains francophones de sa génération », a déclaré la maison d’édition Boréal, maison d’édition qui a publié l’ensemble de son oeuvre au Québec. « Elle laisse une œuvre riche et abondante, composée surtout de romans, mais abordant aussi de nombreux genres, pièces théâtrales, radiophoniques, poésie, essais, qui se caractérisent par son audace formelle et par une attention toute particulière aux êtres marginaux, déclassés, rejetés. »

En 2002, Marie-Claire Blais se voit attribuer le prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco pour l’ensemble de son oeuvre. Des oeuvres qui ont par ailleurs traversé les frontières, toutes traduites en anglais.

