Pour la lecture, Castex organise une Grande Aumône Nationale

Un communiqué de presse émanant de Matignon (en fin d'article), et passablement ignoré par les médias, fait état du « premier bilan de la grande cause nationale ». Signé Jean Castex, ce document donne le vertige : on n’en est plus à remplir les trous avec du vide, mais avec des fosses abyssales.

Tout bilan implique de regarder en arrière, et pour le coup, Matignon aimerait nous faire croire que l’État s’est engagé dans une politique « en faveur du livre et de tous ses publics » depuis 2017. L’enterrement du rapport Racine, censé redonner un souffle d’air aux auteurs, démontre qu’on pratique assidûment l’art de la vessie grimée en lanterne dans le gouvernement.

Grande cause depuis 2017 ?

Matignon balaye ainsi les différents chantiers ouverts depuis le début du mandat Macron : le rapport Orsenna et les 60 millions € pour étendre les horaires d’ouvertures des bibliothèques. De fait, il n’y eut en réalité que 8 millions d’euros supplémentaires, fléchés vers cette question des horaires, sur les budgets déjà alloués. D’ailleurs, 440 projets d’extension d’horaires avaient été soutenus (et 500 désormais), avec près de 12 millions €.

Le problème n'est d'ailleurs pas tant que ces montants soient avancés : les inquiétudes portent plutôt sur la pérennité de cette aide de l'État aux collectivités, pour l'extension des horaires d'ouverture.

Du reste, les 10 millions € destinés à l’acquisition de livres pour les établissements de prêt s’intégraient au plan France Relance — pas vraiment dans la campagne Grande Cause Nationale. Il en va de même pour les aides évoquées — modernisation des librairies, 12 millions € ou encore Pass Culture déployé, 7 millions € sur 2 ans. Autant d’éléments plus motivés par la Covid, que par la valorisation de la lecture.

Il en va de même avec les opérations présentées comme tournées vers l’avenir — et qui sont installées dans le paysage depuis plusieurs années. Le plan Bibliothèque d’école a été monté en 2018, les Petits Champions de la lecture sont à l’initiative du Syndicat national de l’édition depuis 2012 (si, si… une vraie nouveauté), de même que le dispositif de lecture pour les vacances : il consiste à offrir un (splendide, certes, mais néanmoins) exemplaire des Fables de La Fontaine aux élèves de CM2.

Passons sur la demi-heure d’éloquence, création de Jean-Michel Blanquer à la rentrée 2019 ou le concours de François Busnel, Si on lisait à voix haute, démarré en 2019 — auquel le gouvernement s’est associé.

Quant au Fauve des lycéens qui implique 1000 élèves pour le choix de leur BD favorite, Franck Bondoux sera ravi de découvrir que le Premier ministre en salue l’initiative. Surtout après que le ministère de la Culture a refusé des aides pour le Festival de la BD d’Angoulême qu’il organise.

Recycler l'ancien

Tout cela est bel et bon (ou grotesque et affligeant, tout dépend…) car en somme, ces éléments tournent déjà. Alors quid de cette fameuse année d’une lecture en Cause Nationale ? Jean Castex évoque un alléchant « effort exceptionnel en direction des publics ». Et de citer les opérations déroulées en 2021, Premières pages (démarrée en 2009) et Des livres à soi (expérimenté dès 2016…). Sans commentaire.

Autre point : « La politique contractuelle pour le développement de la lecture dans les territoires les plus difficiles s’est considérablement intensifiée : 283 contrats territoires lecture et contrats départementaux ont été signés en 2021, contre 145 en 2017. »

On reste encore loin de ce qu’on imagine être une Grande cause nationale. Et c’est ici qu’intervient, pour la première fois, la question budgétaire pour 2022.

1,5 million € sinon rien ?

Notons qu’en juillet dernier, le Centre national du livre était encore dans l’attente des arbitrages du Projet de Loi de Finances 2022. « Nous ne savons donc pas encore si les demandes de crédits que nous avons formulées pour accompagner la grande cause nationale et structurer des actions nouvelles avec les associations du secteur pourront être satisfaites », indiquait alors l’établissement.

Matignon fait état de la mobilisation d’une « enveloppe exceptionnelle de 1,5 million € » par le CNL. Mais la somme ne relève pas d’un soutien de l’État : l’argent est pris sur les deniers du Centre — sur le plan de relance, les aides pour les libraires, les éditeurs ? Non, en fait, le fonds de roulement de l'établissement...

Avec cette somme, que faire ? Eh bien, mettre « les enfants, les jeunes et les publics les plus éloignés de la lecture », au cœur de l’action. Ainsi, des résidences d’auteurs sont prévues : 250, dont 100 en milieu scolaire et 50 en colonies apprenantes. Rappelons que durant l’année de la BD, une centaine avait été financée, avec 60 difficilement pourvues.

Mais également soutenir des actions que portent les associations engagées pour la lecture, sous l’égide « Un peuple de lecteurs ». Là encore, le CNL vient en renfort, avec ses ressources propres. Le Quart d’heure lecture en écoles, qui a plusieurs années, et les Nuits de la lecture (pour 2022 pilotées par le CNL et plus la rue de Valois) seront amplifiés.

« Enfin, dès le début de l’année 2022, le CNL lancera une grande campagne de communication pour promouvoir le plaisir de lire », conclut Jean Castex. S’il reste un peu de budget, Konbini acceptera certainement de faire une vidéo, avec un geste commercial…

Pascal Perrault, directeur du CNL, souligne que le Centre présentera plusieurs de ses actions à l’occasion de la Nuit de la lecture — notamment « des synergies avec le ministère de l’Éducation nationale, pour développer des rencontres dans les écoles ». De même avec les collectivités territoriales, les conventions passées devront approfondir l’action.

Enfin, le volet lectorat est très présent pour le Centre, qui a multiplié les conventions avec des opérateurs. L’une des intentions est d’ailleurs de mettre en lumière le travail des associations et pour ce faire, le CNL a apporté un véritable soutien, économique entre autres. Mais de l’argent en plus de l’État, non, il n’en est pas question.

À vot'bon coeur

Mais l’indigence absolue se dévoile quand Jean Castex invoque le véritable grand projet : « Une campagne d’appel à la générosité publique autour de la lecture comme facteur de lutte contre l’exclusion. » De fait, les associations et organismes concernés seront pour 2021/2022 réunis sous un collectif Alliance pour la lecture.

Labellisés Grande cause nationale, ils auront la possibilité d’effectuer des communications gracieuses à la télévision, « pour encourager le bénévolat et susciter des dons en faveur d’actions d’inclusion sociale par la lecture, au service de plus de 10 millions de personnes dont le handicap, les troubles neuro-divergents, l’isolement, l’illettrisme, l’analphabétisme, ou la grande précarité freinent ou empêchent l’accès au livre et à la lecture ».

Un appel aux dons, qui fait de la Lecture Grande Cause Nationale une sorte de Téléthon, voire de Restos du Cœur — une excellente manière de se dégager du problème. Non que les bénéficiaires ne soient pas en attente ni en demande de ressources pour ce faire : solliciter les Français pour qu’ils payent l’opération de communication d’Emmanuel Macron, à quelques mois des présidentielles, laisse un vilain goût de carton dans la bouche.

De fait, le label officiel que représente la Grande Cause Nationale — instauré en 1977 — permet bel et bien d’organiser des campagnes de générosité publique, autant que de passer des spots télé et radio gratuitement. Selon les explications apportées par le gouvernement, « le label permettra à des organismes, à but non lucratif, qui souhaitent organiser des campagnes de communication faisant appel à la générosité publique, d’obtenir des diffusions gratuites auprès des sociétés publiques de radio et de télévision ».

Mais ne confondons pas l'agrément, accordé à des organismes et associations, avec l’implication attendue de l’État qui devient partenaire économique. Car, et c’est bien là l’enjeu, il reviendrait plutôt par un financement des pouvoirs publics de rendre probante la Grande Cause Nationale. Pas uniquement en tapant dans les économies des contribuables… Ah, si ?

Grande Cause cherche crédits...

De fait, le gouvernement joue habilement : en établissant une Grande Cause Nationale, l’objectif est bien d’apporter de nouvelles possibilités de financement à des organismes, tout en se dégageant tant politiquement qu’économiquement du sujet. Surtout économiquement, le rapporteur des finances publiques y est très sensible.

Retour en 2018, à titre d’exemple édifiant : la Cause, cette année-là, fut « la lutte contre les violences faites aux femmes ». Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole d’Osez le féminisme, avait fort bien résumé la situation : « Et pour les fonds et la volonté politique ça se passe où ?! »

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les associations avaient reçu de Marlène Schiappa l’assurance de la création du fonds Catherine, prévoyant un million d’euros. « On ne peut pas faire une grande cause nationale avec un million d’euros. Cela suffit d’attendre », déplorait Céline Piques, autre porte-parole d’Osez le féminisme sur France TV Info. « C’est 500 millions d’euros qu’il nous faudrait pour avoir les mêmes résultats qu’en Espagne, qui a mis en place depuis 15 ans une réelle politique volontariste de lutte contre les violences. »

Or, comme l’avait indiqué Marlène Schiappa en 2017, la GCN est financée par l’Élysée et Matignon. Ou pas. Et rappelons aussi qu’il revient aux organismes retenus de financer la création du spot publicitaire qui sera diffusé.

Le Syndicat national de l'édition, sollicité pour une analyse, n'a pas encore répondu à nos demandes. De même, Matignon a fait du silence sa Grande Cause Personnelle sur le sujet des financements.

Conclusion : ce n'est ni une Grande Cause ni une Cause Nationale. C'est une blague.

NdR : En matière d’affronts, le gouvernement s’y entend et prend exemple au plus haut. Le plan d’investissement France 2030 exposé le 12 octobre dernier par Emmanuel Macron positionnait parmi les grands chantiers le domaine culturel. Avec cette mission : « Placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs. » Accessoirement, c’est également le seul des 10 objectifs présentés qui ne dispose pas de chiffrage financier. (voir le document officiel)

Le programme du président est à ce titre limpide : « Je ne pense pas du tout que ce soit à la puissance publique de développer les industries culturelles et créatives de demain. Mais dans le pays de COLBERT, des manufactures, de MALRAUX, nous avons cette tradition et il faut d'ailleurs l'assumer en la modernisant. Le rôle de la puissance publique est de déclencher des pratiques d'investissement et la création de filières, en tout cas, sa consolidation. Et donc, l'objectif à travers justement ce huitième objectif, c'est véritablement, avec les acteurs, de déployer une stratégie d'investissement massive pour nos studios, la formation de nos professionnels et les investissements dans le développement, justement, de nos contenus. »

Le plan passe d’ailleurs sous silence le fait que la culture représente plus de CA et plus d’emplois que l’automobile ou le secteur aérien qui sont soutenus toujours les premiers dès qu’il fait un peu froid...

Illustrations © Terreur Graphique / ActuaLitté ; © Loïc Secheresse / ActuaLitté