Enki Bilal, Rémy Ourdan et Stéphane Grimaldi réunis pour évoquer "Le monde du 11 Septembre"

Michel Houellebecq croyait avoir fait ses adieux à la scène en 2014, mais se produira les 7, 8 et 10 novembre pour 5 représentations inédites du spectacle Existence à basse altitude. Dans le Rex Club transformé en théâtre, Michel Houellebecq, accompagné de Victorien Bornéat, Hugues Jourdain et Margot de Rochefort réciteront plus de 30 de ses poèmes, sur la musique du producteur Romain Poncet, connu sous le nom de scène de Traumer, résident au Rex Club.