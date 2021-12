Entre les lignes : la douce rencontre de deux solitudes

« Si ça te va, tu pourras revenir ici demain, après-demain et tous les jours à venir. »

Asa vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Du haut de ses 15 ans, elle est désormais seule, et comme une coquille vide, elle a l’impression de ne rien ressentir. À l’enterrement, sa tante Makio qu’elle n’a jamais vraiment connue propose de l’accueillir. Mais Makio est une artiste introvertie, une écrivaine qui n’est pas faite pour les rapports sociaux réguliers. Ces deux femmes un peu brisées apprennent à se connaître et à vivre progressivement dans un équilibre nouveau. Makio conseille à Asa de tenir un journal. Pour apprendre à s’appréhender elle-même.

L’histoire se concentre sur les sentiments incertains, sur les compromis du vivre ensemble, sur la complexité du deuil. C’est aussi un portrait sensible de l’anxiété sociale, des non dits et de la douceur simple de ce que l’on peut construire au sein d’un petit foyer.

Makio, perdue dans son monde intérieur, a toujours « l’air de parler aux autres depuis un pays étranger ». Et depuis l’accident, Asa a l’impression elle aussi d’avoir quitté le pays d’où lui parlent les autres. Seule au milieu d’un désert, il ne lui reste plus qu’à y planter sa tente. C’est ce processus de campement qu’elle essayera de décrire dans son journal intime. À noter que le titre original d’Entre les lignes, Ikoku Nikki, se traduit littéralement par « journal d’un pays étranger ».

L’ambiance calme et sincère de ce manga se diffuse à travers les pages et vient apaiser et toucher le lecteur. Ici, ni accent sur la romance ni sur le drame, mais simplement sur la vie, avec ses épreuves, ses petites joies, et les relations humaines dans tous leurs balbutiements et tentatives. Un magnifique slice of life qui vient s’ajouter à la collection « Life » de chez Kana, déjà connue pour ses belles histoires josei qui touchent à la vie de jeune adulte.

Les thèmes profondément humains sont retranscrits dans un dessin sublime et plein de poésie. Les corps sont allongés et le cadre insiste sur les petits détails, les ingrédients des plats, les expressions furtives du visage, le vide de l’appartement d’une autrice débordée.

Les personnages sont très attachants parce qu’aussi sincères que remplis de failles, comme des vrais humains, tout en restant magnifiquement inaccessibles. L’histoire se double d’une dimension très proche du quotidien qui peut être exploitée : quelques recettes de cuisine viennent se glisser au fil des pages, et les conseils de Makio vous donneront peut-être envie de commencer à écrire, vous aussi, un journal — de votre vie réelle ou rêvée.

Une belle série toujours en cours au Japon, où 8 tomes sont déjà parus.