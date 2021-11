Contrats, rédditions, fiscalité, sujets de préoccupation majeurs des auteurs

Si dans ses premiers temps, Mon espace auteur était réservé aux maisons littéraires du groupe Hachette (Stock, Lattes, Fayard, Grasset, Calmann-Lévy), l’outil s’est progressivement généralisé. En mai dernier, ils étaient 500 à pouvoir en profiter, et dans une nouvelle communication, le groupe porte à 1000 le nombre d’utilisateurs.

Cette section donne accès aux ventes de livres parus depuis 2017, et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités et de services complémentaires, indique le groupe H. En outre, les maisons jeunesse, universitaire et professionnelle disposent désormais de leur accès – Hatier, Dunod, Marabout, Larousse, Rageot et Didier Jeunesse.

Avec l’instauration d’une rubrique de Questions-Réponses, Hachette Livre entend fournir des « informations utiles en matières juridique, sociale et fiscale ». Et à ce titre, souligne que les pages les plus consultées « portent sur les contrats et redditions de droits, la fiscalité et l’impôt sur le revenu, les cotisations de TVA et de retraite et sur le statut et les activités de l’auteur ».

Notons également que depuis octobre, le groupe Editis a amorcé un outil similaire pour ses auteurs, qui doit être accessible en janvier prochain. Les auteurs français de littérature générale seront, dans un premier temps, seuls à en bénéficier, avant évolution du service.

En suivant l’actualité, on comprendra mieux cet intérêt spécifique pour les questions de cotisations : récemment, les organisations d’auteur ont dégainé un texte faisant part de nouveaux dysfonctionnements et incohérences à l’URSSAF.

« Le portail Urssaf artistes-auteurs n’est toujours pas opérationnel, notamment en matière de modulations, d’affichage, d’attestations de versements de cotisations, de messagerie, etc. Or, il est actuellement demandé aux artistes-auteurs de payer des acomptes provisionnels pour 2021 sur la base d’un chiffre d’affaires fictif qu’ils n’ont généralement pas pu moduler (ou dont la modulation n’a pas été prise en compte) », écrivaient-ils.

