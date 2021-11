En votre intime conviction : Clémentine Thiébault, à l'heure du verdict

L’an 1996. L’Est de la RD Congo vit au rythme des attaques de différentes milices et groupes armés qui sèment la terreur. La mort et la désolation règnent partout. Les populations des campagnes, victimes des tueries, des massacres, des viols et pillages sont en continuel déplacement, cherchant des endroits plus sûrs pour s’y réfugier...