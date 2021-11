12e année de prison du poète Trần Huỳnh Duy Thức dans “le goulag vietnamien

Nous n’oublions pas le poète Trần Huỳnh Duy Thức

– Trần Huỳnh Duy Thức, poète, écrivain et blogueur. Coauteur de l’ouvrage interdit La Voie du Viêt Nam, il a également publié des poèmes et des articles sur ses divers blogues. Arrêté en mai 2009, il a été condamné en janvier 2010 à 16 ans de prison et à 5 ans de détention probatoire pour « avoir violé les articles 117 et 109 du Code pénal ». En mai 2016, il a été déporté dans un camp situé à 1400 km environ de la ville où vit sa famille. Son état de santé serait affecté par ses conditions de détention. En plus des grèves de la faim entamées contre sa peine injuste et illégale. Il a maintes fois refusé de partir en exil, la condition de sa libération anticipée. Il plaide toujours non coupable.

Trần Huỳnh Duy Thức est l’un de nombreux « cas représentatifs » connus depuis de longues années. Pour leur résistance non violente contre leur triste sort injuste, leurs lourdes peines de prison, leurs souffrances (et celles de leurs proches), leur admirable courage dans la défense de la liberté d’expression, de la dignité de l’être humain. Pour protéger la justice sociale contre « le fléau endémique de la corruption », « l’abus du pouvoir », « le culte de l’impunité », pour soulager l’environnement en détresse, secourir les enfants, les femmes, les hommes affamés, assoiffés, sans toit et sans voix. Pour construire des ponts de la tolérance et de la paix... Pour sauvegarder leur langue maternelle — la langue vietnamienne — et leur culture jadis florissante, en voie d’aliénation.

Par ailleurs, le gouvernement de la République Socialiste du Viêt Nam (communiste) traite les prisonniers des droits humains, d’opinion et de conscience comme des otages. Il les condamne à de très lourdes peines de prison (5, 10, 15, 20 ans). Il négocie discrètement avec certains États démocratiques pour échanger ces otages contre des aides économiques ou militaires. Il fait pression sur les prisonniers pour qu’ils ou elles acceptent de vivre en exil forcé à l’étranger, sans espoir de retour, alors que leur peine ne sera que suspendue et non annulée.

Depuis mai 2018, Trần Huỳnh Duy Thức réclame en vain que les autorités judiciaires communistes examinent sa demande d’une remise de peine conformément à l’article 63 du nouveau Code pénal 2015. Ce dernier prévoit une peine maximale de 5 ans de prison et ne considère plus son « crime » comme de la « subversion ». N’ayant pas reçu de réponse à sa requête, Trần Huỳnh Duy Thức a entamé depuis novembre 2020 plusieurs grèves de la faim. Fermement convaincu que la liberté d’expression n’est pas un crime, Trần Huỳnh Duy Thức est prêt à mourir de faim si l’accusation arbitraire et injuste n’est pas réexaminée et réduite.

Pour mémoire, le 29 août 2012, le Groupe de Travail des Nations Unies sur la Détention arbitraire concluait que Trần Huỳnh Duy Thức était détenu arbitrairement. Et le Groupe de Travail d’appeler les autorités de Ha Noi à libérer Trần Huỳnh Duy Thức.

Aujourd’hui, c’est son 55e anniversaire et sa 12e année vécue dans un des camps de déportation de sa terre natale nommée « goulag vietnamien ».

Nguyên Hoàng Bảo Việt, Poète vietnamien en exil. Ancien président du Centre PEN Suisse Romand et de son Comité des Écrivains en prison CODEP/WIPC et Membre fondateur de la Ligue Vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse VNHRS/LVDHS.

Trần Huỳnh Duy Thức, L’Amour de ma Mère, soutien de mes pas

(Une chanson écrite par Trần Huỳnh Duy Thức envoyée à l’extérieur depuis la prison no 6 Nghệ An Centre Viet Nam)

Couplet 1

L’Amour maternel est comme la chaleur d’un foyer la nuit en pleine forêt

C’est comme la clarté de la lune naissante qui éclaire mon chemin

Comme le vœu, que l’étoile filante me protège de tous les dangers

Rêve de t’envoler toujours plus haut

Pour l’avenir, pour nos compatriotes

Pour la juste cause d’une vie plus équitable

Soit le bonheur éternel

Afin que notre espérance universelle ne soit plus un rêve millénaire

Avance d’un pas, ton premier pas

Si tu perds l’équilibre, Père et Mère sont là

Toujours là, depuis toujours.

Couplet 2

L’Amour paternel te met à l’abri des tempêtes, de la fonte des neiges et inondations

Il franchit les torrents, empruntant les sentiers de traverse, volant à ta rescousse

Tout en éveillant les consciences pour allumer ensemble le flambeau ardent

Tiens bon, mon fils; tiens bien ton vœu pieux

Pour l’avenir, pour le bonheur éternel

Pour la juste cause d’une vie plus équitable

Soit le bonheur éternel

Afin que notre espérance universelle ne soit plus un rêve millénaire

Dès qu’une lueur apparaît, les rejetons se mettent à poindre…poussent…

Sortis de l’obscurité, les cotylédons émeraude s’ouvrent… croissent…

Grandissent… grandissent…Resplendissants.

Couplet 3

À l’aube, Mère s’apprête à chevaucher les nuées d’aurore

L’embarcation prend le large, Père part à ta rencontre

Il te ramène sain et sauf au bercail

Comblés, notre amour submerge toutes les étapes de ton retour

Tiens bon, mon fils ; tiens bien ton vœu pieux

Pour l’avenir, pour le bonheur éternel

Pour la juste cause d’une vie plus équitable

Soit le bonheur éternel

Afin que notre espérance universelle ne soit plus un rêve millénaire

Dès qu’une lueur apparaît, les rejetons se mettent à poindre…poussent…

Sortis de l’obscurité, les cotylédons émeraude s’ouvrent… croissent…

Grandissent… grandissent…Resplendissants.

Coda:

Le spectre des ténèbres vaincu, la Paix est revenue

La lumière éclatante, la voie du Việt Nam éclairée

Envole-toi, envole-toi, oh mon cher Việt Nam.

Original en vietnamien de Trần Huỳnh Duy Thức Adaptation française par Dr Nguyễn Văn Trần (Paris) et Mme Hoàng Nguyên (Genève) Janvier 2018 .