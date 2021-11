Craig Johnson : Dry Bones, plutôt T-bone ou T-Rex ? 

Découverte qui avait commencé à faire se dresser quelques oreilles quant il se fut également avéré qu’il s’agissait d’un squelette de Tyranosaurus Rex d’une taille impressionnante, certainement l’un des plus gros jamais découvert et, au fur et à mesure de la lente avancée des fouilles, exceptionnellement bien conservé et complet !

Jusqu’au jour où Walt Longmire, le shérif d’Absaroka, Wyoming, et Victoria Moretti, son adjointe avaient été appelés par Omar Rhoades, un riche aventurier et grand organisateur de chasses et de pêches pour gens fortunés, pour qu’ils le rejoignent sur les bords d’un réservoir naturel d’eau auprès duquel ils le trouvèrent en train de jeter des cailloux dans l’eau !

Sauf que Omar n’était pas subitement devenu fou : ses lancers, précis, éloignaient les tortues, habitantes du réservoir, d’un objet flottant qui, après avoir été ramené vers le bord, a confirmé être le corps de Danny Lone Elk, un des propriétaires de l’immense ranch sur les terres duquel ils se trouvaient ! Et où se trouvait aussi le chantier des fouilles du T. Rex.

Alors qu’ils finissent de charger le corps dans le 4x4 d’Omar pour l’amener chez le légiste, des coups de feu se font entendre. Guidés par l’origine des bruits, ils tombent au beau milieu d’une explication « musclée » entre les archéologues Baumann et Watt et des membres de la famille de Danny : son fils Randy, son frère Enic, son neveu Taylor. Tous affirmant leur seule et légitime autorité pour piloter les fouilles puisque Baumann déclare avoir, quant à lui, négocié ce droit avec Danny, suite à un accord financier dont Randy nie en bloc l’existence.

Et comme Danny n’est plus là pour en attester, la vérification d’une tractation en argent liquide va être délicate.

Et comme le légiste va rapidement mettre en doute la mort par noyade de Danny, les choses vont se compliquer.

Pour franchement devenir inextricables quand arrive à Absaroka, d’une part le FBI qui a pour mission de contrôler la légalité des activités de Baumann et de son Museum vis-à-vis de la vente de fossiles découverts dans la région. Et d’autre part, le procureur général adjoint suppléant de l’État du Wyoming qui veut faire de la sauvegarde de ces découvertes archéologiques le moteur et le support de son ambition politique au niveau fédéral.

Pas vraiment de quoi créer une ambiance sereine pour tenter de découvrir qui avait bien pu en vouloir à Danny au point de l’assassiner et pour quelle raison. La somme rondelette évoquée pour la vente du fossile avait-elle pu exciter des convoitises ?

Comment ai-je pu louper la sortie d’un nouvel opus des « aventures de Walt Longmire », le shérif de Craig Johnson lors de sa parution ? Seule la COVID19 peut l’expliquer, car je suis un accro au personnage ! Pour autant, lire un de ces ouvrages relève d’une stratégie bien établie : d’abord l’acheter (normal…), ensuite le garder au chaud pendant quelque temps (histoire de faire monter l’envie et l’adrénaline) et enfin (quand je n’y tiens plus) me lancer dans une lecture tellement dévorante qu’aussitôt entamée, aussitôt finie.

Ce nouvel opus n’a pas échappé à ce schéma récurrent et n’a pas manqué de me ravir comme les autres même s’il repasse en boucle quelques-uns des poncifs qui font aussi son charme : un shérif bourru qui fait trop souvent passer son boulot et sa passion pour la justice avant sa famille pourtant réduite à sa fille et à sa petite fille, un indien phénoménal, ami irremplaçable et historique du shérif dont il est le double, doté d’un cœur et d’une âme de père remplaçant.

Mais aussi alter ego quand il s’agit de traquer le méchant, une adjointe dont la différence d’âge avec le shérif n’empêche pas des relations plus que professionnelles, exact contraire de l’Indien réfléchissant moins vite qu’elle ne dégaine son Glock, un pays sauvage, montagneux, généreux en merveilles de toutes natures même s’il est parfois bien dur avec ses habitants, une vie de village américain du Far West complètement caricatural même s’il est certainement plus vrai que nature avec des gens qui vivent quasi avec une arme à la main dont ils sont prêts à user sans se poser de questions, une cohabitation bien difficile entre communautés blanche et autochtone, des coups de fusil, des coups de poings à assommer un bœuf, des situations d’où l’outrance n’est pas totalement exclue, bref, du Longmire comme je l’aime.

Et par-dessus tout cela, la découverte d’une réalité de terrain : le Wyoming est une terre de prédilection pour les archéologues chercheurs de fossiles de T. Rex !!! Craig Johnson le mentionne dans ses « remerciements » puisqu’il en a notamment vu un provenant de cet État au Natural History Museum de Londres, au hasard de l’une de ses visites.

Ce livre, comme les autres se lit sans reprendre son souffle, au rythme effréné d’une histoire qui va de surprises en rebondissements sans jamais laisser le lecteur faire une pause ! À se demander comment, avec l’âge vénérable que commence à avoir le vieux shérif, il est encore capable de supporter tout cela : faut-il qu’il ait le cuir résistant !

Est-ce un hasard d’écriture, une facétie de la traductrice ou le respect, par elle, d’un clin d’œil de l’auteur à son éditeur américain ? Le nom de l’éditeur français, Gallmeister, se trouve être celui d’un participant à une vente aux enchères dans le cours de l’histoire ! Amusant, même si cela n’amuse certainement que moi…

En tous cas, voilà un livre qui remplit ses promesses et procure, dans l’action et le dépaysement, un plaisir de lecture, une fois encore, renouvelé.