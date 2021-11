Le Learning Analytics : une science de l'éducation en développement

Le Learning Analytics désigne la collecte et l'analyse de données sur les apprenants et leurs environnements dans le but de comprendre et d'améliorer les résultats d'apprentissage. Plus précisément, elle est une « combinaison de technologies informatiques, de techniques scientifiques et de gestion et de statistiques pour résoudre des problèmes réels ».

Si l'éducation est la sphère première de cette discipline, son principe est également appliqué aux domaines de l'industrie, (et de la santé notamment).

Les gouvernements, les universités, les organismes proposant des tests, de même que les fournisseurs de cours en ligne collectent des données sur les apprenants et la façon dont ils apprennent. Cependant, toutes ces données ont été longtemps, pour la plupart, inexploitées, jusqu'au développement assez récent des méthodes et des outils que l'on retrouve dans le Learning Analytics.

Learning Analytics appliqué à l'éducation

Dans le domaine de l'éducation, le LA se concentre sur le défi éducatif, en surveillant les processus d'apprentissage pour la prise de décision. Il peut être utilisé pour prédire les notes des élèves ou le risque d'échec des étudiants dans les cours, pour identifier les lacunes d'apprentissage des élèves, ou encore pour aider les élèves et les enseignants à prendre des décisions concernant le processus d'apprentissage. Appliqué à l'entreprise, il vise notamment à améliorer le retour sur investissement des initiatives éducatives, comme de proposer ou non des formations.

L'objectif de l'étude publiée dans l'International Journal of Educational Research Open est d'analyser le développement de ce domaine de recherche dans les publications scientifiques mondiales, et ce dans la décennie 2010-2020.

Une grande étude sur le développement de cette discipline

L'étude a été réalisée à partir de la base de données de la Web of Science Core Collection, riche de 21.100 revues savantes reconnues et publiées dans le monde entier dans plus de 250 disciplines scientifiques, sociales et artistiques et de sciences humaines.

Elle présente notamment l'évolution du nombre de publications et du nombre de citations sur le LA par année à partir de 2010, date de la première publication sur ce domaine de recherche. En 2011, il y a eu 5 publications, avant une croissance exponentielle du nombre de publications, sauf en 2020, où une petite décroissance a été constatée. Le contexte du Covid-19 n'est pas étranger à cet état de fait. Il est à noter qu'en 2019, 22% du total des publications sont liés aux Learning Analytics, soit quasiment un quart des publications répertoriées dans la Web of Science Core Collection.

Evolution du nombre de publications et du nombre de citations sur le Learning Analytics, de 2010 à 2020.

Quant au nombre de citations, on peut également constater une croissance constante, avec un quasi doublement entre entre 2018 et 2020.

La France 20e



Logiquement, 97% des publications sont de langue anglaise, devenue langue scientifique mondiale, concernant les pays les plus productifs dans la recherche dans ce domaine. La France se place ainsi à la 20e position sur 127 pays pris en compte, derrière des pays comme la Grèce, l'Italie, le Brésil ou encore l'Écosse. Le pays le plus productif dans ce domaine est les États-Unis, avec 19,8 % de la part des publications, suivi de l'Espagne, avec un surprenant 15,2 % au sein du total des publications.

Pays avec plus de 1% de part de publications en Learning Analytics, de 2010 à 2020.

La discipline du Learning Analytics, encore jeune, est amenée à encore se développer selon l'étude. Néanmoins, de grands progrès restent à réaliser notamment dans l'affinement de l'analyse de données. Des progrès qui passent par la qualité des nouveaux logiciels et par le développement de nouvelles techniques de pointe.

L'étude détaillée est à découvrir ici.

Via Northeastern University, IAD Learning

