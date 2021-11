Le codex, de Simon de Thuillières : voyage à l'ère médiévale 

Évidemment, le livre fonctionne principalement sur le décalage humoristique que l’auteur opère entre des œuvres modernes (on retrouve, entre autres, des figures telles que Rambo, Godzilla ou encore Walter White de Breaking Bad) et leur représentation en une enluminure médiévalisante.

Pour ce faire, Simon de Thuillières pastiche le style graphique désuet typique des vieux parchemins représentant originellement des passages de la bible ou des hauts faits historiques : élision de la perspective, reprise de peinture de la renaissance, organisation symbolique de la page, jusqu’aux motifs qui encadrent les scènes et les typographies gothiques utilisées, l’auteur rivalise d’ingéniosité et met en place un grand nombre de stratégies qui transforment à coup sûr une imagerie contemporaine en une saynète moyenâgeuse.

Ainsi, l’anachronisme séduit l’œil et amuse à coup sûr, d’autant qu’il se déploie sur de très nombreux détails de l’image. Le philtre médiéval ne se situe donc pas uniquement au niveau du style graphique mais se hisse aussi au niveau des motifs figuratifs : les voitures deviennent des charrues, les gratte-ciel des donjons... Chaque personnage se retrouve affublé de costume de l’époque.

Le dessinateur réalise ainsi des compositions absurdes et particulièrement efficaces, et la lecture se transforme en un jeu de piste qui consiste à retrouve et identifier les éléments de l’œuvre source et leur nouvelle incarnation.

INSOLITE: la pop culture revue à la sauce enluminures médiévales

Pour que cette chasse fonctionne réellement, l’auteur nomme chaque parchemin du nom du héros ou de l’œuvre parodiée. L’espace textuel devient alors un lieu où les calembours en tout genre pullulent, du plus mauvais (et hilarant) au plus fin (et tout aussi drôle). Des correspondances visuelles aux jeux de mots, il n’y a donc qu’un pas, franchi ici allègrement. L’auteur adapte les noms et des répliques cultes en vieux français et ce travestissement promet de beaux fous rires. Certes, il nous suffit de peu, mais le dispositif fonctionne à merveille et on n’en demande pas plus.

L’identification des œuvres sources, qui permet de déceler la distance humoristique de l’image, confine parfois au cherche et trouve. Bien entendu, la réussite de ce déchiffrement flatte le lecteur, et l’auteur a l’intelligence d’aller puiser dans une culture aussi large que possible, sans nécessairement plonger dans les recoins d’une culture geek. La partie qui sembla plus obscure et plus générationnelle concerne celle dévolue à YouTube. Mais cela est sans doute dû au fait que le temps historique n’a pas encore réellement réalisé le travail de sélection qui permet d’ériger incontestablement certaines œuvres ou créateurs au rang de véritables réussites populaires et culturelles.

Ce jeu de piste est d’autant plus assumé que l’auteur place la solution de chaque image par deux fois dans l’album : une première fois en bas de l’image, au sein d’un symbole déchiffrable grâce à un outil fourni avec l’album, et une seconde fois en fin de livre, où l’auteur réalise une table des matières des œuvres exploitées. L’intérêt ludique fonctionne particulièrement bien et engage à une lecture plurielle et partagée.

Ce codex, véritable hommage à la culture pop, n’est pas nécessairement un album à lire, mais plutôt à feuilleter, à déposer dans un coin d’une pièce pour y revenir régulièrement et inciter d’autres lecteurs à s’y plonger et à se délecter de cet humour particulièrement efficace. À noter que l’auteur continue encore d’alimenter son compte Instagram, réagissant à l’actualité ou enrichissant encore l’éventail des œuvres populaires abordées.

Ndlr : les illustrations sont ici présentées à titre d'exemples, étant les dernières créations de Sire Simon.