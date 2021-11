Plus de lecteurs à Milan que dans le reste de l'Italie

L’étude a été réalisée par l’Observatoire AIE sur l’achat et la lecture de livres dans la ville de Milan, en collaboration avec BookCity Milano, en utilisant les données de PepeResearch. Elle a été présentée à la Cariplo Factory dans le cadre de l’événement milanais consacré aux livres et aux lecteurs, BookCity, qui compte cette année l’AIE parmi ses promoteurs.

C’est ainsi que Ricardo Franco Levi, président de l’AIE, a présenté l’initiative, comme rapporté par Il Libraio : « Cette enquête, unique au niveau européen, est notre contribution à la ville pour un débat informé, et donc la mise en œuvre de politiques efficaces pour la promotion de la lecture et du livre à Milan. »

Les résultats

Les Milanais qui ont lu au moins un livre au cours des douze derniers mois, y compris les livres numériques et les livres audio, sont 64 %, contre une moyenne nationale de 56 %. 39 % de la population milanaise lit en numérique (livres numériques et livres audio), contre une moyenne nationale de 26 % (les données sont toutes consultables ici). Ces dernières peuvent indiquer que Milan est la capitale de la lecture en Italie, bien qu’aucune autre enquête n’ait été menée sur d’autres villes.

Les jeunes en particulier lisent : à Milan, 88 % des 15-17 ans et 87 % des 18-24 ans se déclarent lecteurs. En Italie, 51 % et 81 % des personnes de la même tranche sont des lecteurs. Cependant, les Milanais lisent aussi beaucoup plus que la moyenne italienne dans la tranche d’âge 55-64 ans (47 % contre 31 %) et dans la tranche d’âge 65-74 ans (31 % contre 19 %).

En outre, 42 % des lecteurs italiens sont de faibles lecteurs — c’est-à-dire en dessous du seuil de trois livres par an. Dans le cas de Milan, les lecteurs faibles sont beaucoup moins nombreux, 24 %.

Lecture numérique et fréquentation des librairies

63 % des Milanais achètent des livres et des livres numériques, contre une moyenne italienne de 51 %. Toutefois, pour les livres papier, ils font davantage appel aux librairies physiques qu’aux librairies en ligne. En particulier, 90 % des acheteurs milanais ont acheté des livres dans des librairies physiques au moins une fois au cours des douze derniers mois, contre seulement 73 % en Italie.

En ce qui concerne la répartition des lecteurs entre le centre et la périphérie, 59 % (personnes de plus de 14 ans) sont lecteurs dans les quartiers les plus éloignés du centre, contre 58 % dans les zones semi-périphériques et 54 % dans les zones centrales et semi-centrales. Au contraire, la répartition des librairies et papeteries est très déséquilibrée en faveur du centre : 69 % des commerces y sont situés, 19 % dans les zones semi-périphériques et 12 % dans les zones périphériques.

À ce propos, Ricardo Franco Levi a déclaré : « Les données que nous avons présentées indiquent tout d’abord la richesse de l’expérience de la ville, mais aussi certaines disparités entre le centre et les banlieues. Nous souhaitons que ce soit le premier pas vers un Observatoire permanent de la consommation culturelle dans la municipalité de Milan et dans la zone métropolitaine. » Un souhait que nous ne pouvons que partager.

Crédits photo : Milan - David Martyn Hunt, CC BY 2.0