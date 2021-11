CauchemarEnLibrairie : quels livres plairaient au... Capitaine Crochet ?

Sur la base de recommandations établies par des libraires, Kube réalise des box de livres à même de séduire le plus grand nombre. Qu’importe que vous vous soyez fait dévorer la main par un crocodile géant, que vous une peur farouche de tout ce qui fait tic-tac, et que votre ennemi juré soit un éternel adolescent qui vole grâce à de la poussière magique.

Eh oui : le Capitaine Crochet, obsédé par le temps qui passe — quoique, las, las, le temps non, mais nous nous en allons… – et l’angoisse de la flétrissure, cache ses traumatismes sous des airs de dandy pirate. Mais même un tel personnage doit ouvrir un bouquin ! Certes oui, mais alors, lesquels ?

Alors ? Eh bien, après avoir beaucoup ri à l’idée de conseiller des livres, et un peu moins quand ils ont saisi que l’on était sérieux, voici leurs suggestions.

Pour ce grand gérascophobe, on ne saurait donc se priver de lui suggérer une salutaire lecture : celle de L’étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald (trad. Véronique Béghain). Parce qu’il se rendrait aisément compte que « jeunir », n’a rien d’un sort qui soit si enviable.

Autre angoissé de l’image, et handicapé de la ride, un certain Dorian Grey. L’histoire du Portrait que signait Oscar Wilde (trad. Jean Gattégno) enseignerait bien des choses à notre pirate.

Et pour ne pas le priver de littérature contemporaine, rendez-vous avec l’hilarant Jonas Jonasson, et Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire (trad. Caroline Berg). L’occasion de réviser totalement le jugement sur la vieillesse et l’âge qui passe. Mieux vaut souffler les bougies avec le sourire, que de scruter le cadran d'une horloge en se rongeant les ongles, non ?

À ce titre, cerise sur le gâteau, les Sonnets de Ronsard, et plus particulièrement ses envolées lyriques autant qu’amoureuses à Hélène, apporteront un précieux réconfort au manchot crochu. S’il n’a personne à séduire, à proprement parler, ce mégalomane aura toujours de quoi se réciter devant le miroir des poèmes… dans l’espoir de mieux apprécier son âge.