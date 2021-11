Un salon du livre à Boulogne-Billancourt, du 3 au 5 décembre 2021

Manifestation annuelle incontournable, le Salon du Livre de Boulogne-Billancourt réunit les principaux écrivains du paysage littéraire français et les richesses éditoriales des deux années écoulées : auteurs remarqués par les jurys des prix de l’automne, primo-romanciers, historiens de renom, encres noires du polar, créateurs fabuleux de l’univers jeunesse, personnalités issues des arts et des médias, sans oublier de prolifiques auteurs locaux.

Cette année encore, une place de choix sera réservée à la bande dessinée lors d’une nocturne le vendredi 3 décembre. Au programme : dédicaces, masterclasse mangas, rencontres dessinées et une plongée immersive au sein du grand groupe éditorial français Glénat, installé depuis juillet 2021 à Boulogne-Billancourt.

Grands entretiens : le Président d’honneur Didier Decoin inaugurera cette édition et présentera le premier tome de sa BD historique Le Sang des Valois (Glénat) pendant que les amoureux des mots pourront écouter Francis Huster parler de son amour de la langue et du théâtre de Molière. Fabien Toulmé et Mathieu Sapin jetteront tous deux sur le papier leurs inspirations au fur et à mesure de leurs échanges. Maud Ventura nous livrera sa vision du couple à travers son très remarqué premier roman. Anne Goscinny viendra parler de sa carrière d’auteur jeunesse et de romans.

Tables rondes : les férus d’histoire pourront écouter des récits de guerre brossés avec talent par Olivier Weber et Morgan Sportès ou assister à la rencontre entre le directeur de la Fondation Napoléon Thierry Lentz, la dessinatrice Fanny Farieux et le romancier chilien Gilberto Villarroel. L’une des voix phares de France Culture, Géraldine Mosna-Savoye, viendra débattre, ses Carnets de Philo sous le bras, avec une figure de la science algorithmique, Aurélie Jean. Noémie Adenis, lauréate du Grand Prix des Enquêteurs, présentera son premier roman polar aux côtés de Nicolas Lebel et Éric Garandeau.

Les lecteurs découvriront la nouvelle collection Cobra du Cherche-Midi à travers le roman Murnau des Ténèbres, sélectionné pour le Prix Renaudot, de Nicolas Chemla. Les fables et récits contemporains seront au programme en compagnie de Jean-Baptiste de Froment, le lauréat du Prix Régine-Deforges, de David Fortems et de la primo-romancière Claire Conruyt. Femmes remarquables tant dans leurs vies que dans leurs romans, Sophie Avon, Catherine Cusset et Laure Hillerin présenteront leurs derniers titres.

Une masterclasse manga sera l’occasion de réunir tous les passionnés du genre et les lecteurs curieux de découvrir cet art de plus en plus populaire. Le mangaka Romain Lemaire expliquera les étapes de la création et présentera sa série Everdark (Pika).

Crédits photo : Didier Decoin © Benjamin Decoin