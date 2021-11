Jesse Eisenberg incarnera Toby dans l’adaptation de Fleishman a des ennuis 

La série sera produite par ABC Signature et sera disponible exclusivement sur FX et Hulu. Cette adaptation sera assurée par Brodesser-Akner, au scénario, mais aussi à la production exécutive, aux côtés de Sarah Timberman, Carl Beverly, Susannah Grant, Jonathan Dayton et Valerie Faris. Face à Eisenberg, Lizzy Caplan (Castle Rock) incarnera Libby, l’amie de Toby, qui sera aussi la narratrice de cette mini-série.

Adaptée du roman, la série mettra en scène Toby Fleishman, quadragénaire souffrant de son divorce, qui a tout de même décidé de s’inscrire sur des applications de rencontres, où il semble avoir du succès. Problème : son ex-femme, Rachel, disparaît brutalement, le laissant seul avec ses enfants.

Le résumé de Fleishman a des ennuis, d’après son éditeur :

Toby et Rachel, couple juif privilégié vivant dans les quartiers chics de Manhattan, se séparent. Après quinze ans de vie commune et deux enfants, ils ne parviennent plus à se comprendre. Pour Toby, simple médecin d’hôpital, c’est une forme de libération. Rachel était devenue agressive et méprisante avec sa carrière bien plus florissante que la sienne. Toby s’accommode donc assez bien de ce divorce, et de son nouveau célibat de quadra dans une ville qui foisonne de femmes célibataires.

Mais tout bascule quand Rachel disparaît littéralement de la circulation : elle ne vient pas chercher les enfants comme prévu pour les emmener en vacances et surtout, ne donne plus le moindre signe de vie. Toby se retrouve donc à devoir jongler entre les enfants, son métier très prenant et ses nombreuses conquêtes. Peu à peu, il endosse le rôle de la mère et du père tout en enchaînant des situations plus cocasses les unes que les autres.

Plus attachant de page en page, on le quitte subitement vers la fin du roman pour découvrir le point de vue de Rachel, et la vérité sur sa disparition. Un revers de médaille plus qu’inattendu qui nous plonge dans une immense émotion.

Le roman d’un divorce à l’humour piquant irrésistible qui finit par nous embarquer dans une réflexion profonde sur l’égalité des sexes au sein du couple.