Manuel Vilas signe La Nouvelle Urbanité, texte inédit publié par les libraires Initiales

Chaque année, Initiales publie un texte écrit spécialement par une autrice ou un auteur dont ces libraires apprécient le talent et qu’elles et ils suivent depuis ses débuts. Cette collection est éditée par Initiales et tirée en série limitée. L’Inédit est offert, à compter du mois de décembre, disponible uniquement dans les 56 librairies adhérentes à Initiales et accompagnant la parution du nouveau numéro du magazine Initiales.

Après Marie-Hélène Lafont, Sylvain Prudhomme, Hélène Gaudy ou encore Éric Plamondon, c’est au tour de l’espagnol Manuel Vilas d’offrir un texte encore jamais publié : La Nouvelle Urbanité, dans une traduction d'Isabelle Gugnon.

Révélé en France et en Belgique avec Ordesa paru aux Éditions du sous-sol (Prix Femina 2019), Manuel Vilas séduit avec son écriture fragmentée, des saynètes comme autant de tranches de vie. Simple et dense, sincère et profonde, poétique et philosophique. Ordesa est le livre de la mémoire : familiale avec l’évocation de ses deux parents défunts mais aussi sociale par le portrait fait de la classe moyenne espagnole des années 50. Paru deux ans plus tard, toujours aux Éditions du sous-sol, Alegría, constitue son pendant lumineux, avec la figure des deux fils de l’auteur.

Jean-Marc Brunier, libraire du Cadran lunaire à Mâcon : « Parce que c’est un grand, un immense écrivain, Manuel Vilas nous aide à respirer, nous souffle ses mots, son air, sa force, sa puissance. Son histoire familiale est la nôtre, son histoire sociale est la nôtre. Ses doutes, ses émotions, ses sentiments sont les nôtres. Ses mots sont les nôtres. Manuel Vilas, c’est moi, c’est vous. »

Et d'ajouter : « Comme une symphonie fantastique, un hymne à la joie, une Walkyrie, comme un requiem espagnol, une messe en si majeur, une pavane pour parents défunts, comme de Falla versus « quatre saisons »… C’est tout cela à la fois l’écrivain Vilas ! Du haut de gamme, sans fausse note ni contretemps. De la musique avant toute chose. C’est comme ça, Vilas. C’est l’ivresse livresque. Viva la literatura ! Viva Vilas ! »

crédit photo : Alex Gallegos