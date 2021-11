Comme Angoulême, Mantes-la-Jolie accueille une fresque Uderzo

Projet réalisé à l’initiative de l’association Bulles de Mantes, cette fresque affiche plusieurs cases de la bande dessinée Astérix sur les murs de la Maison de la Petite Enfance de Mantes-la-Jolie, au 6, rue Alexandre-Palombe.

« Financée par la Ville, l’œuvre rend ainsi hommage au grand dessinateur, disparu l’an dernier et qui était très attaché à l’établissement qui porte son nom », indique un communiqué de presse diffusé par la municipalité. La fresque sera inaugurée ce vendredi 26 novembre, en présence du maire Raphaël Cognet et de Sylvie Uderzo.

Une autre école élémentaire Albert-Uderzo, à Angoulême cette fois, réalisera un hommage continu au dessinateur mort en mars 2020.

Un projet pédagogique autour de l'œuvre d'Uderzo et de ses personnages sera en effet proposé chaque année aux élèves d'une même classe d'âge de l'école Uderzo. À chaque fois, une œuvre nouvelle sera réalisée à l'issue de ce travail et reproduite sur l'un des murs de l'école. La Cité de la BD et l'École d'Art de GrandAngoulême participent aussi à ce projet pédagogique.

Rappelons qu'Astérix et le Griffon, de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad (Albert René/Hachette), dernier album des aventures des irréductibles Gaulois, s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires.