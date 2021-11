Revenir à toi : Léonor de Récondo, meutrissures et abandon

Une montagne s’est abattue sur ses épaules et il lui faut de longues minutes, après avoir brutalement raccroché une fois le message enfin parvenu au fond de sa conscience, pour parvenir à demander à Angèle, par SMS : « Où ça ? » ! Et, par retour de message, la réponse tombe : dans une maison éclusière, sur les bords du canal latéral à la Garonne, quelque part à proximité d’un petit village de Lot-et-Garonne !

Plus rien n’existe autour d’elle à cet instant.

Son corps, autonome, a déjà pris la direction de la gare Montparnasse, sa main a déjà payé le prix du billet de train, ses pieds l’ont déjà traînée jusqu’à sa place dans le wagon où elle s’est installée dans un état second. Et le train a démarré.

Tout au long du trajet, Magdalena est assaillie par tous ces souvenirs enfouis. Appolonia, cette mère soudain clouée au lit par une mélancolie inguérissable et qui, un jour, disparaît sans laisser aucune trace, sans ne jamais redonner signe de vie. Isidore, ce père dépassé par la maladie de sa femme, qui a cherché refuge pour sa famille chez ses propres parents, qui s’éloigne de sa fille et tente de se reconstruire une nouvelle vie. Marcel & Michel, ces grands-parents inséparables, peu ravis de voir revenir au nid un fils qu’ils avaient tenté en vain de dissuader de cette union, qui n’arriveront jamais à comprendre leur petite fille et son désarroi et qui ne lui seront d’aucun secours quand elle devra apprendre, seule, à continuer à vivre.

Descente du train. Voiture de location. GPS pour se diriger jusqu’à cette destination insoupçonnée jusqu’à peu. Arrêt précautionneux à distance de la maison éclusière et dernier kilomètre à pieds. C’est seulement alors qu’elle marche dans l’herbe le long du canal que Magdalena prend conscience que ses escarpins trop urbains sont bien peu adaptés à cette situation. Et qu’elle n’a même rien emporté pour se changer.

Devant la porte fermée, elle frappe d’abord doucement puis tambourine avec force : nulle réponse. Alors convaincue d’une présence par quelques objets disséminés autour de la maison, elle prend sa première décision consciente depuis l’appel reçu d’Adèle : elle fera le siège des lieux aussi longtemps qu’il le faudra pour la rencontrer. Des nuits et des jours s’il le faut.

Au fil des pages, Léonor de Récondo nous dévoile toutes les meurtrissures de cette jeune femme, à quatorze ans privée d’une mère pendant trente ans, qui a appris à vivre seule, à se (re)construire seule, à devenir, seule, cette actrice brillante, mais seule face à ses rôles au théâtre surtout, au cinéma parfois, qui trouve souvent dans les textes qu’elle interprète des antidotes aux démons qui la hantent parfois, aux blessures qu’elle n’a pas toujours (toujours pas !) cautérisés !

C’est comment que se (re)dit « Maman » à quarante-quatre ans, à une femme, quasi inconnue, une vieille personne de quatre-vingt-un ans, disparue toutes ces années ? Devenue clocharde ?! Vivant dans un taudis ? Vivant ? Survivant ! Dans une sorte de réalité diminuée.

Avec délicatesse, mais aussi avec la brutalité des gens en rogne envers eux-mêmes et envers tous et tout, Léonor de Récondo met en scène ces retrouvailles inespérées et dévoile progressivement les souffrances qui ont éloigné une mère de sa fille et celles qui ont accompagné une fille privée sans raison apparente de sa mère.

Les difficultés de la rencontrer effacent peu à peu toutes les peurs, toutes les peines qui ont marqué au fer rouge des années de solitude et d’incompréhension.

La joie indicible de la perspective de cette rencontre en fait disparaître toutes les difficultés, toutes les craintes, toutes les appréhensions : ne reste plus que cette euphorie incrédule devant la fin d’un supplice, devant cette vague qui submerge toutes les autres sensations, tous les autres sentiments, devant ce « Maman » qui sonne comme une renaissance.

C’est avec cette plume alerte et magnifique que j’avais déjà adorée dans son Pietra Viva, avec cette liberté de ton et de rythme dans le récit qui fait passer l’histoire de l’enthousiasme à l’abattement, de l’appréhension au relâchement, de l’inquiétude à l’exubérance, de la peine à l’enchantement. Mais il n’y a aucune mièvrerie, aucun apitoiement. Les rôles (classiques) interprétés par Magdalena sont autant de références auxquelles il lui est possible de se raccrocher : elle est Antigone, elle est tragédienne. Elle a vécu une tragédie, une vie où « on sait qu’il n’y a plus d’espoir » et pourtant le ciel s’ouvre sur l’impossible, sur l’inespéré. Et ce n’est plus un rôle ! La tragédie n’est plus la sienne, c’est celle de sa mère. Force et fragilité se télescopent dans un passé qui a gravé leurs destins.

J’ai beaucoup aimé cette histoire habilement construite, pleine de finesse et de sensibilité, intelligemment déclinée et rendant cette lecture agréable, plaisante et captivante.