Pour la lecture des jeunes, “il est urgent d’agir”

Révolution numérique : une opportunité historique pour la lecture

Jamais les écrans n’ont été si présents dans nos vies. À toute heure, en tout lieu et en toutes circonstances, les écrans nous appellent et nous interpellent, nous façonnent et nous conditionnent, nous enferment et nous isolent autant qu’ils nous émerveillent et nous élèvent.

On a vite fait d’ériger les écrans en fossoyeurs du livre et de la lecture. Raccourci facile et tentation aisée. C’est pourtant tout l’inverse ! Et c’est là le paradoxe. Contrairement aux idées reçues, nous n’avons jamais autant lu. Médias en ligne, blogs, réseaux sociaux, messageries instantanées… les occasions de lecture sont infinies.

Gutenberg, en créant l’imprimerie, a révolutionné le livre et l’a démocratisé. Il a permis aux idées de circuler, de se propager et de se confronter. Ce fut l’avènement de l’ère moderne. La question qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir quel sera l’impact de la révolution numérique sur le livre et plus généralement sur la culture. D’une certaine manière, nous pouvons être rassurés. Jamais les contenus culturels n’ont été aussi accessibles.

Netflix et Deezer, loin d’avoir annihilé les acteurs et les musiciens, leur ont bien au contraire permis de démultiplier leurs audiences tout en leur assurant des revenus, certes encore trop modestes. Art, musique, littérature, cinéma, séries, documentaires… nous n’avions jamais jusqu’à présent eu un accès aussi large et aussi facile à d’aussi vastes contenus culturels.

D’autres périls en résultent : marchandisation, concentration et uniformisation des pratiques ou des références culturelles. Quant au livre, cet objet auquel nous sommes si profondément attachés, quelle sera sa place ? Ne risque-t-il pas d’être relégué au rang d’objet muséal et patrimonial ? Là encore, tout semble indiquer l’inverse. À l’heure du numérique, les jeunes lisent et les librairies sont bel et bien vivantes. De fait, le développement de la lecture, quel que soit le support privilégié, n’est-il pas le meilleur moyen de promouvoir le livre en tant qu’objet ?

Alors qu’il y a quelques années seulement, nous avions toutes les raisons d’être inquiets, nous devons nous rendre à l’évidence : il n’y a pas de contradiction entre le livre et le numérique. Bien au contraire, littérature et écrans font même bon ménage ! L’enjeu aujourd’hui n’est pas de mener la bataille de l’un contre l’autre, mais bien au contraire de les réconcilier et de concrétiser leurs potentialités respectives.

La transposition pure et simple de contenus littéraires sur un support digital, la fameuse « liseuse », n’offre qu’une réponse partielle à cet enjeu. Le numérique propose en effet des possibilités infiniment plus riches. Il constitue aujourd’hui un moyen unique et privilégié, grâce à de nouveaux codes, de nouveaux formats, de nouvelles expériences et une offre infinie, de rendre la lecture et le patrimoine littéraire accessibles au plus grand nombre.

Pour les plus jeunes, il s’agit d’une question essentielle. Selon l’Observatoire des Inégalités, les enfants ayant eu un moindre accès aux livres et à la lecture sont 10 fois moins diplômés que ceux ayant eu accès à une bibliothèque dès leur plus jeune âge. Plus que jamais, la lecture représente un levier majeur pour, chez les enfants, réduire les inégalités de destin, contribuer à leur éducation et à leur épanouissement intellectuel.

Plutôt que de les abandonner à leurs écrans face à des contenus qu’ils subissent, ne serait-il pas préférable de mettre à leur disposition, sur ces mêmes écrans qui leur sont si familiers, des contenus de qualité qui leur permettront d’apprendre, de se construire, de se divertir, de s’émanciper, de s’évader, de mieux se connaître eux-mêmes et de mieux connaître les autres ?

Il est urgent d’agir. Alors que se tiennent aujourd’hui les Assises du livre numérique, l’ensemble des professionnels du secteur, mais également les pouvoirs publics, doivent tout mettre en œuvre pour faire converger lecture et numérique, pour développer une offre de lecture adaptée aux possibilités extraordinaires offertes par les nouvelles technologies et pour rendre la lecture accessible au plus grand nombre, en particulier les enfants.

Tout un écosystème à la fois inventif et entreprenant s’est développé et ne demande qu’à percer. La France a toujours été à la pointe de l’innovation culturelle et demeure une référence mondiale. Développer sur notre territoire une industrie culturelle novatrice et conquérante constitue une priorité en matière de politique publique. C’est un enjeu de souveraineté, de rayonnement, de développement économique et démocratique.

Premiers signataires :

Károly Fogarassy, CEO de Nabook.

Anne-Charlotte Monneret, directrice générale d’EdTech France, ancienne professeure de lettres en Réseau d’éducation prioritaire.

Christophe Rioux, universitaire (directeur de programmes de Masters spécialisés dans les industries culturelles et créatives), Président et fondateur d’Industries Créatives Conseil, chroniqueur sur France Culture et écrivain.

Olivier L’Hostis, directeur de la librairie indépendante l'Esperluète (Chartres), ancien délégué général du Syndicat de la librairie française.

