Emmanuel Ruben, à la découverte de l'extase géographique

Il reconnaît volontiers que ses livres forment finalement un paysage progressif (progressiste ?) de l’Europe, lui qui se dit « écrivain européen de langue française ». Pour 2021, le festival des Littératures européennes de Cognac lui accorde une carte blanche et fait de son livre, Sur la route du Danube, l’ouvrage au coeur de la programmation.

Le projet, pour ce sportif accompli, est simple : remonter le fleuve et parcourir les 10 pays qu'il traverse : en soi, pas de problème, 3000 km de fleuve... mais 4000 km de vélo. Oui, parce qu'Emmanuel Ruben est parti à vélo pour cette expédition géographico-historico-littéraire.

Et voici comment, durant une cinquantaine de jours, ce « géographe défroqué », comme il se présente, s’embarque dans un périple tout aussi personnel — retrouver les lieux, les amis — que littéraire, avec pour aboutissement ce livre. Le tout garanti sans crevaison, il nous l’a garanti.

Mais derrière l’effort physique, qui porte parfois vers des sommets de fatigue où le corps continue de pédaler sans plus savoir ni comment ni pourquoi, il y a le désir de découverte. Et plus encore, celui de l’enfant qui, tout jeune, inventait un pays, les blasons de ses cantons, jusqu’aux équipes de football : le géographe parti en recherche, loin des cartes, du frisson qu’apporte le territoire.

Il y a les lieux, les espaces, ce qui s’offre au regard, et ce qui a disparu, qu’il faut savoir, avoir appris, et une fois sur place, deviner. Un entretien moins fleuve que le Danube, certes, où l’écrivain nous raconte sa passion pour l’Europe, ses peuples et sa force de vie.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0