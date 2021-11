Un petit livre en or datant du XVe siècle découvert en Angleterre

Une infirmière anglaise, Buffy Bailey, accompagnée de son mari Ian, deux chercheurs de trésors, ont eu une belle surprise. A la recherche de rareté sur des terres agricoles près de la ville de York, leur détecteur de métaux a repéré un objet peu banal. S'attendant, comme à l'accoutumée, à trouver la fameuse languette de la canette d'une boisson quelconque, l'anglais de Lancaster découvre un petit objet en or, graal des chercheurs de trésors, en forme de livre. Le tout avec, bien sûr, l'assentiment du propriétaire des champs.

Pesant moins d'une once, l'artefact d'un centimètre et demi de long est fait d'or 22 ou 24 carats. Des experts du Yorkshire Museum ont identifié les personnages représentés dans les pages ouvertes du livre comme étant les saints Leonard et Margaret, saints patrons de l'accouchement, rapporte le Daily Mail. Il sont également formels : l'artefact du XVe siècle présente des « similitudes frappantes » avec le Middleham Jewel, un pendentif en or trouvé près de la maison d'enfance du roi Richard III en 1985.

Près d'une ancienne demeure du roi boiteux

Le livre d'or a été détecté près du château du shérif Hutton, ancienne demeure de Richard III. Selon BBC News, les experts qui se sont penchés sur l'objet affirment qu'il pourrait avoir appartenu à un parent du roi anglais - peut-être sa femme, Anne Neville - pour la protéger durant la grossesse et l'accouchement, périodes périlleuses pour les femmes à cette époque.

Julian Evan-Hart, rédacteur en chef du magazine Treasure Hunting, explique à Metro : « Le livre est daté d'une époque où la loi somptuaire interdisait à toute personne autre que la noblesse de porter de l'or ». « Par voie de conséquence, l'objet devrait avoir été la possession de quelqu'un de très notable, comme un membre de la royauté. »

Roi d'Angleterre de 1483 à 1485, Richard III fut le dernier souverain de la maison d'York. Entouré d'une réputation sombre, notamment dûe à la célèbre pièce de Shakespeare, il a également été victime d'une période noire de l'Angleterre : la Guerre des Deux-Roses. Sa défaite à la bataille de Bosworth Field marqua la fin de plusieurs décennies d'affrontements qui décimèrent la noblesse anglaise, opposée entre la branche royale des Plantagenêt et la dynastie des Tudor.

Dans les siècles qui ont suivi la mort de Richard sur le champ de bataille, les historiens ont accusé le roi d'avoir assassiné ses neveux, surnommées les « Princes de la Tour ».

Comparaison avec un bijou d'époque

Les chercheurs consultés par Buffy Bailey ont établi des comparaisons entre le livre et le Middleham Jewel : un pendentif en or du XVe siècle avec un grand saphir bleu découvert en 1985 près du château de Middleham, maison d'enfance de Richard. Le bijou rare aurait appartenu à Anne Neville, sa mère Anne Beauchamp, ou la mère de Richard, Cecily Neville. Middleham est situé à environ 65 kilomètres du site de la découverte du livre d'or.

"Middleham Jewel" du Musée de York (Via Wikimedia Commons, sous CC BY-SA 4.0)

« En termes de qualité, il est très similaire au Middleham Jewel, et le style des gravures se ressemble », a déclaré Matt Lewis, président de la Richard III Society, toujours au Daily Mail. « Il est très possible qu'il s'agisse d'un autre bijou commandé par une famille noble et fabriqué par le même forgeron, », conclut-il.

On ne sait pas exactement comment les deux artefacts en or se sont perdus dans des champs du nord de l'Angleterre. Lewis émet l'idée que les propriétaires des objets les ont intentionnellement enterrés, soit comme acte de remerciement ou de chagrin lié à l'accouchement, soit comme mesure préventive pendant la Réforme anglaise, quand posséder de telles images religieuses présentait de réels risques.

Un artefact estimé à environ 120 000 euros

Pour le rédacteur en chef du magazine Treasure Hunting, Julian Evan-Hart, la découverte est « exceptionnellement unique ». « Il n'y a rien d'autre de tel dans le monde », a déclaré de son côté la chercheuse Buffy Bailey. « Cela pourrait valoir 100 000 £ (environ 125 000 euros), ou plus. », ajoute-t-elle. Le musée avait déjà payé 2,5 millions de livres sterling (environ 3 millions d'euros) pour acquérir le Middleham Jewel en 1992.

Des experts du Yorkshire Museum, qui abrite le Middleham Jewel dans ses collections, sont en train d'étudier le livre d'or pour en savoir plus sur sa provenance. Conformément à la loi britannique sur le trésor de 1996, qui régit les découvertes archéologiques faites par le public, le musée peut décider d'acheter l'objet après son évaluation. Les bénéfices seront partagés entre Bailey et le propriétaire des terres agricoles.

Via : Smithsonian Magazine

Crédits : Matthew Lewis (Twitter)