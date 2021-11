L'opération Jeunes en librairie investit désormais la Bretagne

Piloté par Livre et lecture en Bretagne, en partenariat avec la DRAC Bretagne et la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DACC Bretagne), Jeunes en librairie s’appuie sur des projets portés par des membres de la communauté éducative et des professionnels du livre, en particulier des librairies, et a pour ambition de sensibiliser les élèves à l’ensemble de la chaîne du livre. Concrètement, il permet aussi d’accorder aux élèves un crédit de 30 € à utiliser dans les librairies indépendantes de Bretagne.

Pour cette première édition dans les contrées bretonnes, on répertorie un total de 65 établissements participants, 1992 élèves bénéficiaires, et 42 librairies indépendantes, avec 57 rencontres déjà prévues. Pour ce faire, la région a reçu un financement de la Direction régionale des affaires culturelles Bretagne (DRAC Bretagne), par le ministère de la Culture.

Pour l’année scolaire 2021-2022, les bénéficiaires rencontreront un libraire indépendant, qui présentera son métier dans leur établissement, avant de le retrouver dans son établissement afin d'utiliser leur crédit. Plus largement, ce sera l’occasion de découvrir les métiers du livre ; plusieurs rencontres sont ainsi prévues avec les professionnels des métiers du livre et de l’écrit.

Afin de profiter pleinement de cette expérience, les collégiens et lycéens possèderont des carnets personnels de lecture, ils devront rédiger leurs coups de cœur publiés sur les blogs des librairies, ou préférer une version « booktube », des cartes postales sonores ou des podcasts pour les webradios, mais aussi la réalisation d’affiches, de vitrines de librairies ainsi que des coussins de lecture ou de mobilier. Enfin, certains d’entre eux seront même conviés à participer au concours de la Grande Librairie sur France 5, en réalisant une lecture à voix haute.

Un dispositif qui tend à se généraliser

D’abord initié dans les académies de Bordeaux et de Lille, à la fin des années 2000, le dispositif s’est progressivement déployé au sein des régions Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France, ainsi qu’à Mayotte. En juin 2021, ce fut au tour de la Réunion avec le lancement de l’opération, intitulée « Fé nèt liv », depuis le Centre-Val de Loire a rejoint le dispositif au début de l’année scolaire, suivi de près par la région PACA, puis Occitanie. Il s’inscrit dans le cadre du plan France Relance déployé par le gouvernement en répercussion à la crise sanitaire et économique liée au COVID.

POLITIQUE PUBLIQUE : Ouvrir les librairies aux jeunes, pour favoriser la lecture

Face aux résultats probants de ces premières expérimentations, l’Éducation nationale prévoit sa généralisation en France sur le fondement de crédits d’un montant de 3,5 millions € par an, financés par le ministère de la Culture. Par cette mesure, les effets économiques de la crise devraient être amoindris : « les achats de livres en librairie soutiendront à court terme la chaîne du livre ; les jeunes inscrits aux projets seront plus susceptibles de devenir des clients de librairie à long terme ; […] Jeunes en librairie constitue un moyen d’encourager la poursuite de ce mouvement auprès des jeunes générations. »

Sur YouTube, La Réunion des Livres propose plusieurs vidéos autour de ce dispositif, présentant différents métiers de la chaine du livre.

Crédit : Samantha Hentosh — Unsplash