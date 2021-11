Lettonie : le Parlement abaisse la TVA pour les livres et la presse à 5 %  

Après de longues discussions, rapporte Baltic News Network, les amendements à la loi ont été soutenus par 71 membres du Parlement. Cinq membres se sont abstenus, et un seul était contre.

En détail, le taux de TVA réduit à 5 % s'appliquera aux livres, y compris les manuels scolaires, les brochures, livrets, livres illustrés, livres de coloriage et de peinture pour enfants, mais aussi les cahiers, cartes et plans hydrographiques et publications de presse.

Les publications érotiques rejetées

À l'origine, le taux de TVA réduit de 5 % ne devait être introduit que pour les livres et périodiques imprimés, mais plus tard, le ministre letton de la Culture, Nauris Puntulis, a soumis une proposition visant à l'étendre aux livres et aux médias numériques.

« Cela est conforme à la fois à la politique commune de l'Union européenne et aux intérêts de notre pays. Dans notre pays, cela contribuera également au développement de l'économie numérique, et des conditions égales seront assurées pour l'ensemble du secteur », a expliqué en substance Ritvars Jansons, secrétaire parlementaire du ministère de la Culture letton.

En revanche, le taux réduit de TVA ne s'appliquera pas aux publications à caractère érotique et pornographique, ainsi qu'aux publications dont le contenu et la finalité sont publicitaires, et aux contenus vidéos ou musicaux.

Un retour à 2009

En réalité, ces amendements ne sont qu'un retour à 2009. En effet, la TVA pour les livres en Lettonie était de 5 % jusqu'à cette date, avant de monter jusqu'à 21 %, puis de baisser à 12 %. Sachant que le taux moyen de TVA pour les livres dans l'UE est de 6,6 %.

Selon les données du Bureau central des statistiques de Lettonie (CSP), repris par le site BNN, depuis 2009 est constatée une réduction progressive du nombre de nouveaux livres publiés chaque année. Le nombre de livres sortis en 2020 a diminué de 14,2 % par rapport à 2019, atteignant son plus bas niveau depuis la restauration de l'indépendance de la Lettonie en 1991.

« Il y a une baisse de l'offre de livres pour les résidents lettons. Cela crée des risques à la fois pour la diversité culturelle et l'accessibilité, ainsi que pour la langue lettone, étant donné que les livres restent l'un des supports linguistiques et des canaux les plus importants pour son développement », explique le ministère de la Culture letton dans le projet législatif.

Dans le même temps, plusieurs propositions de l'opposition lettone ont été rejetées ce même lundi, comme la proposition d'appliquer un taux de TVA de 5 % pour l'électricité, le gaz et les transports. Les lecteurs lettons peuvent ainsi se réjouir de cette avancée dans l'accès à la culture pour le grand nombre.

Le gouvernement letton a déjà consolidé un plan budgétaire de l'État pour 2022. Dans celui-ci, les recettes budgétaires sont prévues à 10,6 milliards € et les dépenses à 12,4 milliards €.

Crédits : Jorge Láscar (Parlement de Lettonie)