France : les usages illicites du livre numérique en hausse, en 2021

La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, HADOPI, devenue Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, présente sa dernière étude en date sur la consommation de biens culturels dématérialisés, qui couvre l'ensemble de l'année 2021.

La croissance du nombre d'internautes va toujours de pair avec celle des consommateurs de biens culturels en ligne : à périmètre constant, hors sport et presse, 80 % des internautes français de 15 ans et plus ont consommé au moins un bien culturel en 2021, explique la HADOPI. On notera qu'en 2021, comme l'année précédente, 25 % des internautes se disent consommateurs de livres dématérialisés.

En dix ans, le livre numérique aura gagné 9 points en matière de consommation par les internautes et 54 % des internautes qui en consomment le font au moins une fois par semaine, en 2021... On lit le plus souvent sur un smartphone ou un ordinateur (39 %), devant la tablette (27 %) et la liseuse (21 %).

En matière d'accès licite, on trouve un livre numérique par un moteur de recherche (43 %), un site internet habituel (39 %), un logiciel ou une application (14 %).

Sans surprise, le poids des abonnements dans la consommation payante des biens dématérialisés augmente, mais le détail n'est pas fourni pour le livre numérique. Dans l'ensemble, 57 % des consommateurs de livres numériques payent pour accéder à au moins un produit.

Le piratage en hausse

En 2021, 27 % des internautes français déclarent avoir consommé au moins un bien culturel dématérialisé de manière illicite, soit un tiers (33 %) des consommateurs de biens culturels dématérialisés. 12 % des internautes indiquent consommer généralement de manière légale et occasionnellement de manière illégale, 15 % indiquent avoir recours autant ou plus souvent à des sites illégaux qu'à l'offre légale.

« La crise sanitaire et les périodes de confinement qui s’en sont ensuivies ont en effet eu pour conséquence d’intensifier les pratiques illicites avec un recours plus fréquent aux sites illicites » rappelle la HADOPI, et la tendance s'est confirmée en 2021.

Près d’un cinquième des lecteurs de livres numériques (22 %) sont concernés par des pratiques illicites, en hausse par rapport à 2020 (+ 4 points). Pour 49 % de ces consommateurs, l'usage illicite se fait au moins une fois par semaine.

Pour se procurer des livres numériques, les échanges interindividuels directs sont favorisés : 17 % des lecteurs de livres numériques illicites passent par des emails entre proches. Sites de téléchargement direct, sites de streaming, réseaux sociaux, torrent et clé USB font aussi partie des moyens pour se procurer illégalement des ouvrages.

L'étude complète est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0