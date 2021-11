Un robot bibliothécaire autonome se balade avec une centaine de livres offerts 

L’idée de disposer des distributeurs de livres ne date pas d’hier : remplacer sucreries, paquets de chips et boissons gazeuses a cependant fait long feu, malgré quelques expérimentations récidivistes. En Californie, le Book Bot avait poussé l’expérimentation plus loin : faire livrer par une machine autonome des ouvrages directement chez les lecteurs. À Mountain View, les résidents n’avaient donc plus à se déplacer. Pour l'heure, pas de nouvelles du projet.

Autonome et sans contact

Ainsi, la cité coréenne va plus loin dans le principe : si son robot ressemble à un véhicule d’exploration lunaire, cette bibliothèque dite “intelligente” — déjà dévoilée en décembre 2020 — arpentera dans un futur pas si lointain les trottoirs. Plus de livraison, mais une mise à disposition.

En soi, l’objet représente déjà une sacrée performance technologique : 1,8 mètre de longueur, 1,2 mètre de hauteur, et 400 kg. Belle bête, pas simple à dérober. Il est équipé de capteurs lidar — outils permettant de calculer des distances entre l’appareil et un obstacle via un faisceau laser. En somme, le robot-bibliothèque avance seul et sans aide. Un algorithme de navigation par satellite complète l’ensemble, et le tour est joué. Sa durée d'activité n'a pas été précisée.

Logiquement, la législation interdit que des véhicules autonomes de plus de 30 kg roulent sur les voies piétonnes. Mais le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie a octroyé une dérogation à la ville, considérant cette machine comme une véritable innovation.

L’opération pilote prendra encore quelque temps : il n’est pas prévu d’impulser avant 2024 les robots-bibliothèques en phase de test. En revanche, une fois cette perspective dépassée, toute la ville en sera pourvue d’ici 2030, note la communication.

« Nous continuerons de développer des services sans contact. De plus, afin de promouvoir la lecture dans toute la ville, nous offrirons le meilleur environnement pour que les citoyens puissent emprunter des livres toute l’année », assure le directeur de la bibliothèque de Séoul.

Pour construire cette machine, les partenaires – ajoutons Unmand Solutions et Neo Hi-Tech – ont bénéficié d’une aide gouvernementale de 230 millions de wons (170.000 €). Un financement qui représente une grande première pour un appareil consacré aux livres, quand le secteur des transports autonomes publics, lui, bénéficie d'un soutien accru.

Or, si la période Covid pousse à limiter les contacts, les données publiées par Statistics Korea en septembre dernier montrent une baisse drastique de la fréquentation. En effet, les usagers ont chuté de 69,5 % en 2020, et le nombre de livres prêtés a diminué de 14,8 %.

Les démonstrations publiques mettront le robot-bibliothécaire en scène ce 19 novembre, avec des allers-retours à effectuer le long d’un parc. Diverses sociétés, dont Naver Labs, le volet robot et technologie autonome de Naver, opérateur web de Corée du Sud, ont participé au développement.

via The Next Web, Aju Business Daily