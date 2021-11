Marin Fouqué et Eddy de Pretto à la BnF, pour parler grammaire

Cet automne a paru à la fois en librairie et en version numérique la Grande Grammaire du français. Dirigé par les linguistes Anne Abeillé et Danièle Godard, en collaboration avec Annie Delaveau et Antoine Gautier, ce monumental ouvrage, auquel ont collaboré près de soixante universitaires internationaux, a requis vingt ans de travail.

Descriptive et non pas normative, cette grammaire inédite met à l’honneur la diversité des usages écrits et parlés et constitue un véritable état des lieux des pratiques « ordinaires » du français, depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui.

Le jeudi 9 décembre 2021 à la BnF, site François-Mitterrand, les auteurs de cette Grande Grammaire du français rencontreront Marin Fouqué et Eddy de Pretto pour échanger sur la langue française et les manières dont il est possible de se l'approprier.

En écho à cette rencontre, une sélection d’ouvrages du département Littérature et art et de la Réserve des livres rares de la BnF sera exposée dans le foyer de l’auditorium tels le Traicté de la grammaire françoise de Robert Estienne (1569), les Nouvelles observations sur la langue française de Marguerite Buffet (1668) ou la Grammaire nationale par Messieurs Bescherelle et Litais de Gaux (1864).

Table ronde le jeudi 9 décembre 2021

Petit auditorium

18h30-20h

Entrée libre

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0