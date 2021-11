Les Ensablés - Quinze rounds de Henri Decoin

Paru dans la presse en feuilleton et repris chez Fleuve dans les années trente, Quinze rounds est ce que l’on pourrait appeler un « soliloque sportif ». À ma gauche, coin bleu, Battling, un champion de boxe français qui doit affronter à ma droite Ralph Geiger, champion d’Allemagne (personnage certainement inspiré de Max Schmeling, grand boxeur de l’entre-deux guerre). « C’est un beau gaillard au crâne rasé. On prétend que ses crochets du droit sont vicieux. J’ai vu Ralph Geiger à la pesée. Nous nous sommes serré la main. Il n’avait pas l’air ému ».

Au début du livre, au début de la rencontre, Battling est confiant. Il sait qu’il est un bon boxeur, sûr de ses coups, de sa condition physique et de sa droite dévastatrice. S’il la place, le match est plié et la victoire assurée. Après tout Batlling est champion de France et champion d’Europe. Il n’est pas arrivé là par hasard. C’est un héros, un être d’exception. Georget, son manager, n’en doute pas.

Et « les populaires », ces spectateurs qui vibrent au pied du ring, foule anonyme portée par la soif des coups et appâtée par le goût du sang, non plus. Pour les journalistes, Battling est une vedette. Il a la carte. Jusqu’à Gisèle, cette petite femme qui assiste au combat et avec qui Battling se voit déjà finir la soirée. Beau, fort, sûr de sa puissance et de sa condition, il est certain que cette soirée va bien se passer. Il suffit de ne pas prendre trop de coups et de placer au bon moment sa droite fulgurante. La consigne est claire. Il suffit de l’appliquer.

Mais ce soir, Battling n’est pas tout à fait dans son assiette. Il se débarrasse d’une colique avant de monter sur le ring. Georget manigance quelque chose avec un parieur dans un coin. Et puis surtout, il a la gamberge. Un temps, Battling pense qu’il doit repousser le combat. Quelque chose cloche. La peur ? Non, ce n’est pas ça. Battling n’a peur de rien ni de personne. Ce serait plutôt le manque d’envie.

« Je pense au métier que j’exerce. Un sale métier. Il m’a donné des satisfactions, évidemment… Je suis riche, populaire et riche, mais ce soir je vais combattre un homme dur ; encaisseur, cogneur et sur la vingtaine de droites qu’il m’enverra à la pointe du menton, trois ou quatre arriveront à destination… Les encaisserai-je ? Feront-elles du dégât ? »

Outil de première main sur la boxe, ultra réaliste et documenté, Quinze rounds étonne aussi par sa maestria littéraire. L’intériorisation du jugement et la retranscription précise des états émotifs du boxeur confèrent à ce texte une dimension supplémentaire, une vibration littéraire qui, pour une fois, ne paraît pas surfaite, mais assurément naturelle. Je ne dévoile pas l’issue du match. À vous d’endurer ces quinze rounds et de voir si vous restez debout. Et dans quel état.

Sonné ? Groggy ? K.O ou triomphant ? Vous êtes mis en garde.