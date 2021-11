Un mystérieux voleur de livres sévit dans toute l'Allemagne

C'est un homme grand et athlétique, environ la quarantaine, chauve, d'apparence européenne, au teint foncé. Il est toujours habillé avec élégance. Il porte un manteau épais en hiver et un trench-coat en été, nous apprend le Börsenblatt. Les libraires victimes de l'individu expliquent qu'il se présente sous le nom d'Urban.

De nombreux libraires à travers l'Allemagne ne cessent d'informer leurs collègues du groupe privé Facebook Buchhandelstreff de la visite potentielle d'un voleur très particulier. Il aurait déjà dérobé ou échangé des livres dans la librairie Blattgold de Munich-Moosach pour au moins la cinquième fois. La colère des libraires est réelle, comme celle de Vera Kahl, de la librairie bavaroise.

“Aucun client normal ne se comporte comme ça”

La libraire rapporte sa technique : il pose ses affaires bien en vue, « comme s'il était à la maison » afin d'avoir les mains libres. Car oui, il emporte également avec lui à chaque fois un sac de voyage, une mallette ou une valise. Son tour de la boutique serait tout aussi étrange : il se promènerait partout dans la boutique. Tournerait négligemment les pages dans les livres, tout en recherchant autour de lui les coins difficiles à surveiller. Vera Kahl, de par son expérience, en est certaine : « Aucun client normal ne se comporte comme ça. »

Dans la deuxième partie de l'arnaque, il occupe le personnel avec des questions fastidieuses, et parfois, il commande même un titre sous un nom erroné. La dernière fois qu'il a rendu visite à Vera Kahl, il a demandé un livre illustré de littérature fantasy, puis une liste de tous les titres en anglais de Dan Brown. « Il voulait s'assurer qu'il avait tout lu », rapporte-t-elle. « Pendant que je faisais des recherches sur l'écran et que j'imprimais la liste, il a rangé le livre sous sa veste. Entre-temps, il a eu une conversation détendue avec moi », explique-t-elle encore.

Le dernier étage de la fusée est la revente. Il se rend dans d'autres librairies pour essayer de revendre les biens volés, sans reçu. Ce sera par exemple des cadeaux qu'il a voulu faire et qu'on lui aurait refusés. Et si les libraires refusent de reprendre les titres, il s'énerve jusqu'à lancer des imprécations contre le service. Et « même des insultes grossières et des imprécations très bruyantes », rapporte Martina Bollinger, libraire à Oberursel. Le voleur de livres prépare également ses méfaits, faisant du repérage devant les boutiques et prévoyant à l'avance à quel libraire il aura à faire.

Wanted dans les librairies de toute l'Allemagne

Ce mystérieux individu serait-il une légende urbaine, illustrée grossièrement par le nom qu'il porte ? Il est en tout cas d'ores et déjà connu dans les librairies de toute l'Allemagne : que ce soit à Heidelberg, Fribourg, Stuttgart, dans la région Rhin-Main, ou encore de la Ruhr. Il se présenterait désormais sous d'autres prénoms, vu sa célébrité...

« Il est entré dans notre boutique avec un Fitzek et deux titres Diogene en main. Comme je l'ai immédiatement salué d'un “Vous êtes recherché dans tout le pays, Monsieur Urban”, il a rapidement quitté le magasin sans avoir rien obtenu », raconte Michael Nau dans le groupe Facebook Buchhandelstreff. Après le cinquième vol, Vera Kahl a déposé une plainte auprès de la police. La libraire en a tiré une leçon : elle ne reprend à présent que des livres avec des reçus.

Saurons-nous un jour l'identité de ce voleur de livre, plus insaisissable qu'un Spaggiari ou un Mesrine ?

Crédits : StockSnap CC 0