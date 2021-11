Une romancière et un groupe de musique spoliés par des publicités télé pour des livres

Le roman jeunesse de Fay Evans met en scène un dragon dont les éternuements provoquent de véritables catastrophes : enflammés, littéralement, ils affolent la population. Jusqu’à ce que les humains comprennent qu’ils profiteraient avantageusement de ces flammes pour faire la cuisine. Certes.

Dans la réclame télévisée, Edgar, un dragon également, agace les habitants : il fait fondre un bonhomme de neige, brûle un arbre de Noël… mais finalement, parvient à se réconcilier avec tout le monde en allumant le feu pour cuire le pudding de Noël. Re-certes.

© Fay Evans

Entre les deux, une narration qui semble en effet proche, mais provoque la colère de Fay Evans. « Abasourdie », en découvrant le spot, elle souligne « la ressemblance visuelle avec le personnage » de son livre. « Depuis, de nombreux lecteurs ont pensé sincèrement que j’avais collaboré avec les créateurs de la publicité et qu’ils regardaient l’histoire de Fred à la télévision », indique-t-elle au Guardian.

Dans un communiqué, John Lewis ne se laisse pas démonter : il assure avoir fourni à sa consœur des documents démontrant que le concept de la publicité avait été validé en 2016 — un an et sept mois avant la parution de son livre. « Nous contestons fermement avoir copié ou tiré la moindre inspiration de son ouvrage et nous nous défendrons vigoureusement contre cette plainte », assure-t-il.

Car plainte il y a, bel et bien, alors que la société Bradnsmiths défend Fay Evans contre BBD UK, l’agence publicitaire de John Lewis.

Jamais un sans deux

Ce faisant, l’anecdote pourrait avoir quelque chose de cocasse, mais de très circonstanciel si John Lewis n’était pas également sous le feu non d’un autre dragon, mais d’une plainte assez similaire. Il est en effet accusé d’avoir copié un arrangement de la publicité Electric Dreams for Christmas.

Dans cet autre spot, la musique semble très proche de celle de The Portraits, le groupe à l’origine du son — peu connu. Ce dernier aurait remanié un classique de l’electro-pop des années 1985, réalisé par Philip Oakey et Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

La encore, la narration qui accompagne la musique est assez similaire, mais plus encore, Lorraine Millington assure avoir envoyé à l’auteur, en mars 2021, un extrait de leur composition, pour tenter de le vendre. Le tout avec une démarche ouvertement caritative, assure-t-elle au Guardian. En effet, les fonds visent à soutenir des organismes accompagnant des personnes dans le deuil ou des familles dont un membre souffre de troubles mentaux…

Là encore, un porte-parole de John Lewis a totalement nié…

crédits photo : Nabil Saleh/Unsplash