Paris veut repeupler les quais de Seine de nouveaux bouquinistes

Dans quelque temps, peut-être, si l’UNESCO laisse cheminer le projet, les bouquinistes des quais de Seine pourraient figurer au patrimoine historique. En attendant, depuis maintenant un an, ils se sont organisés pour créer un site de vente en ligne, par lequel continuer de faire vivre l’activité. C’était en temps de Covid, alors que frappait le second confinement…

Désertion de postes

Car, ces quais, avec toute la vision touristique autant que sentimentalo-romantique que véhicule la capitale française, sans bouquinistes, n’auraient plus le même attrait. Ce sont en effet 900 boîtes, comptabilisées par la Mairie, avec une offre de 200.000 livres anciens ou contemporains où l’on peut chiner. Et puis des porte-clefs de tour Eiffel également, et souvent d’autres bibelots pour appâter le chaland.

À travers 3 kilomètres de balade, c’est la cité qui respire aussi — et l’attractivité touristique, forte de cette typicité parisienne, qui pâtit dès que les boîtes demeurent fermées. Raison pour laquelle la ville lance un appel à candidatures ouvert jusqu’au 18 février 2022. Le comité, pour examen des dossiers, se réunira le 11 mars suivant, et l’autorisation d’exploitation d’un remplacement sera alors « accordée aux candidats retenus ».

Jérôme Callais, président de l’Association culturelle des bouquinistes de Paris, indique à France bleu que sur ces deux dernières années, sans que la commission ne siège, seules 12 candidatures ont été reçues. « Avant, on pouvait en avoir une soixantaine par an, voire une centaine parfois ! On existe depuis 450 ans, on ne va pas disparaître comme ça ! Les bouquinistes sont à Paris ce que les gondoliers sont à Venise, on n’imagine pas l’un sans l’autre. »

“Humaniser la profession”

En contraignant la Ville à communiquer largement cet appel, le métier se rebiffe et fait entendre sa voix. Il avait déjà tenté de mobiliser le public en organisant, en septembre 2021, le premier festival entièrement consacré aux bouquinistes : Paname Bouquine. Mais au fil des mois, depuis les premières manifestations de Gilets jaunes, jusqu’aux confinements qui ont fait déserter les rues, et fuir les touristes (autant que les empêcher d’entrer), la profession souffre.

Durant toute cette période, la concurrence internet se serait en plus aggravée, car « tout ce qui est téléchargeable, évidemment ça fait du mal, les gens lisent moins et viennent moins vers nous », poursuit le président de l’association. Ajoutons à cela des dégradations avec des boîtes cassées ou taguées, que la mairie laisse en grande partie sans entretien…

« On peut gagner sa vie en faisant ça, et on a un cadre exceptionnel, malgré les aléas de la météo. Mais surtout, on offre un service, on humanise la profession, on prend le temps de parler avec les gens. Il nous faut du sang neuf pour pérenniser ce patrimoine », conclut Jérôme Callais. Et pour ce faire, les candidatures sont ouvertes…

Notons toutefois que la Mairie n’ouvre pas les boîtes au premier venu : « Le candidat doit impérativement établir un projet professionnel en complétant très précisément chacune des rubriques qui suit. Il peut fournir des explications complémentaires sur papier libre ainsi que des photos », note l’appel à candidatures.

Il est tenu de définir le nombre de jours durant lesquels il tiendra son poste, ainsi que la « nature et le volume des produits vendus ». Et comme la nature même du projet est commerciale, il faudra impérativement avoir monté une société pour profiter de cette manne. Enfin, il faudra disposer d’une assurance spécifique, si l’on voit sa candidature retenue… évidemment.

crédits illustration : Bouquinistes de Paris