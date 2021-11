J'accuse !” d'Émile Zola : un processus de restauration complexe

« En dépit de l’éphémérité naturelle de ces journaux quotidiens, destinés à finir à la corbeille ou en emballer des poissons dans les heures suivant leur lecture, ce numéro, en raison de son importance, a été d’emblée conservé », rappelle Nicolas Ducimetière, vice-directeur de la Fondation.

Avec un tirage de quotidiens parisiens de près d’un million d’exemplaires, poursuit-il, cette Une n’avait pourtant rien de rare. Raison pour laquelle on la retrouve assez facilement dans les ventes aux enchères ou dans les catalogues de libraires. « La difficulté est donc surtout de trouver un exemplaire de qualité. »

Les conditions de conservation ne remplissaient que rarement les critères et exigences nécessaires, le document ayant souvent pu souffrir « d’empoussièrement, parfois d’humidité, quand ce n’est pas tout simplement leur papier, de médiocre qualité, qui a entamé une forme d’autodestruction ».

Le document acquis par la Fondation fera donc l’objet d’une restauration, pour lui rendre son lustre, et l’intégrer par la suite dans le département presse de l’établissement. Sandra Vez, restauratrice, en livre une analyse plus précise : « Le papier, fabriqué à base de fibres de bois, s’est acidifié, a bruni et s’est fragilisé au cours du temps et des aléas environnementaux de ses lieux de stockage. Les anciens pliages du journal se sont rompus et ont engendré des zones de déchirures et de petites lacunes du support et du texte. »

Ici, le processus de restauration implique une réelle urgence assure-t-elle, « car le risque d’une perte de matière originale était élevé ». Un audit du document a permis de déterminer la nature du traitement à réaliser : « D’abord une stabilisation physico-chimique et mécanique du papier, permettant de limiter les processus intrinsèques de dégradation et d’en permettre la manipulation, puis un conditionnement adapté à ce nouveau membre de nos collections patrimoniales. »

Dépoussiéré puis soumis à un nettoyage aqueux, les produits de dégradation ont été évacués. « Les déchirures et les lacunes du papier ont été consolidées localement à l’aide de matériaux compatibles et réversibles. Il a pu ainsi être photographié afin d’en permettre l’accès numérique, et un encadrement est envisagé pour sa valorisation dans le cadre muséal. »

L’exemplaire provient d’une librairie parisienne : la Fondation reconnaît avoir mis plusieurs mois pour obtenir un exemplaire correct. Sa valeur tourne généralement entre 3000 et 4000 €.

La Fondation indique avoir d’autres Unes majeures en vue. « Certaines “unes” d’exception comportant des textes à portée à la fois littéraire et historique (comme le célèbre éditorial de Camus sur la bombe d’Hiroshima, en une du journal “Combat” du 7 août 1945) pourraient nous intéresser de manière ponctuelle, sans être toutefois une priorité de notre politique d’acquisition », note Nicolas Ducimetière.

crédits photo © Fondation Martin Bodmer