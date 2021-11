Histoire de Lire : Le salon du livre d'Histoire de Versailles 2021

Pour les 45 ans du héros de dessin animé devenu culte, Goldorak, une exposition se tient depuis le 15 septembre à la Maison de la culture du Japon et ce jusqu’au 30 octobre. Une expo de la nostalgie, et l'opportunité, asterohache en main et fulguropoing enclenché, de se replonger dans un dessin animé qui a bercé plusieurs générations de français.