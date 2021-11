Royaume-Uni : les éditeurs maintiennent la pression sur les sites pirates

La Publishers Association a reçu les sésames de la Haute Cour de justice : plusieurs injonctions qui obligent les fournisseurs d'accès à internet (FAI) à bloquer la consultation de certains sites. L'un de ces FAI, TalkTalk, a fait état des différents noms de domaines bloqués sur décision de justice.

Parmi ceux-ci, ebookee et freebookspot, des plateformes proposant un accès gratuit, et non autorisé, à des livres numériques. On notera également la précise de LibGen, une plateforme sœur de Sci-Hub, qui propose un accès gratuit et également non autorisé à des articles de revues scientifiques sous licence.

L'injonction interdisant les accès à ces sites est datée au 14 octobre, et a été obtenu sur les demandes de la Publishers Association, organisation défendant les intérêts des éditeurs britanniques. La veille, une autre injonction, cette fois portée par Elsevier et Springer Nature, portait spécifiquement sur la plateforme Sci-Hub, justement...

Les effets de ces blocages d'accès sont difficiles à mesurer, tant les sites miroirs et adresses alternatives permettent de rediriger vers les plateformes et leurs contenus.

Ainsi, la plateforme Sci-Hub, bloquée en France dès 2019, demeure malgré tout facilement consultable sous nos latitudes. De la même manière, la justice britannique avait ordonné en février 2021 le blocage de l'accès à Sci-Hub, avec des conséquences que l'on mesure aujourd'hui.

via TorrentFreak

Photographie : illustration, Steve Parkinson, CC BY-NC-ND 2.0