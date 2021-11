SoBD 2021 : Willem, Numa Sadoul et le Madagascar, invités d’honneur

Chaque année, le SoBD met à l’honneur deux personnalités de la bande dessinée : un artiste et un chercheur ayant notamment porté son travail sur l’artiste en question. En 2021, le SoBD accueille Willem, dessinateur de presse et auteur d’une vaste œuvre de bande dessinée, ainsi que Numa Sadoul, connu pour ses interviews avec des acteurs de la bande dessinée franco-belge et dont le dernier ouvrage a été consacré aux dessinateurs de presse.

Connu sous le nom de Willem, Bernhard Willem Holtrop est l’un des grands dessinateurs de la presse française contemporaine. Il est également connu pour son œuvre de bande dessinée, ainsi que pour ses chroniques qui ont dressé un tableau des productions visuelles modernes sur un demi-siècle. Contribuant à Hara-Kiri depuis 1967, Willem s’installe en France en 1968, où il dessine également pour L’Enragé, aux côtés notamment de Siné, de Wolinski, de Cabu, de Bosc, de Reiser et de Topor.

Dans les années et les décennies qui suivent, Willem inscrit son nom au sommaire de nombreux journaux renommés (Charlie Mensuel, Métal Hurlant, Le Psikopat, L’Écho des Savanes, Charlie Hebdo) avant de rejoindre la rédaction, en 1986, de Libération. Selon le titre pour lequel il dessine, Willem adapte son expressivité, provoquant à souhait dans Hara Kiri ou Charlie Hebdo, plus « civilisé » (le mot est de lui) dans un journal grand public comme Libération.

Si Willem est premièrement un dessinateur de presse, pratiquant le « cartoon » comme le « strip », on lui doit également de très nombreux livres. Plus de 80 titres séparent Chez les obsédés, publié par les Éditions du Square en 1971, des Nouvelles Aventures de l’Art, sorti en 2019 chez Cornélius.

Numa Sadoul, ce Sadoul se consacre à la bande dessinée dès son plus jeune âge. Après une enfance et une adolescence passée sur le continent africain et à Madagascar, il revient dans le Sud de la France à 19 ans pour y faire ses humanités.

Sa passion pour la bande dessinée n’est pas exclusive, car Numa Sadoul est aussi un homme de théâtre et encore plus d’opéra. Comédien, metteur en scène, dramaturge, directeur de troupe, etc. En 2000, il produit un spectacle inspiré des personnages d’Hergé à l’Opéra de Bordeaux. S’il s’est plus consacré au spectacle vivant ces dernières années, Numa Sadoul n’a pas délaissé la bande dessinée. En témoignent d’une part les rééditions fortement retravaillées de ses ouvrages de référence, mais surtout la parution en 2014 de Dessinateurs de presse, série d’entretiens avec notamment Willem, mais encore Cabu, Charb, Kroll, Luz, Pétillon, Siné et Wolinski.

Madagascar, pays invité du SoBD 2021

Après le Royaume-Uni, Taïwan, la Suède, la Suisse, le Canada et la Pologne, c’est au tour de Madagascar de s’installer au cœur de Paris sur le SoBD. Riche de nombreux artistes, la Grande Île de l’Est de l’Afrique connaît et pratique la bande dessinée depuis longtemps et y développe des formes spécifiques. Le SoBD accueille cette année cinq artistes malgaches de différentes générations ainsi qu’un spécialiste de la bande dessinée africaine. Pour découvrir la BD malgache, les visiteurs du SoBD pourront compter sur deux expositions (dont une avec livret), un cycle de 4 rencontres, deux éditeurs et de nombreux livres.

Le SOBD, c’est aussi 13 tables rondes réunissant des artistes, des experts et des éditeurs, 7 expositions, 2 master class, 8 ateliers, quelques 150 auteurs et artistes présents, ainsi plusieurs dizaines d’éditeurs de la scène nationale et internationale pour 16 000 visiteurs attendus.

Les expositions du SoBD 2021

L'exposition Bande dessinée malgache contemporaine est une manifestation culturelle dédiée aux artistes malgache contemporains, présentée immédiatement à l'entrée du salon. Elle mettra en évidence l’ampleur de la création, traversant les genres, multipliant les approches graphiques, grâce à une sélection d’une soixantaine de pièces réalisées par les artistes invités. Mais aussi, l’exposition L’âge d’or de la bande dessinée malgache : l’aventure des fumetti malgaches.

Les années quatre-vingt correspondent à l’âge d’or de la bande dessinée malgache. Il se caractérise par une prolifération de revues et de séries, phénomène unique en Afrique. C’est le règne des magazines et comics books, avec des tirages moyens de 3 000 exemplaires. Le paroxysme sera atteint en 1989, année où 28 structures éditoriales déversent une trentaine de publications mensuelles, lieu d’expression créative essentiel pour de jeunes auteurs qui ont pu laisser éclater leur inspiration issue de la culture des comic-books italiens (les « fumetti ») et du cinéma populaire : aventure, karaté, western, horreur, etc. L’exposition sera installée à la médiathèque La Fontaine de La Canopée. Elle est réalisée à partir de la collection personnelle de Christophe ©

Pour sa 11e édition, le SoBD propose, pendant les 3 jours du salon, 4 expositions exclusives et 3 en « off ». Outre les deux expositions malgaches précédemment évoquées, on pourra voir : Le Musée éphémère de Willem Comme de coutume, le SoBD consacre son Musée Éphémère, au sein du salon, à son invitée d’honneur. C’est donc l’œuvre de Willem qui sera présentée cette année : dessin à l’encre de Chine, couleurs à l’écoline… Près d’une cinquantaine de pièces originales seront exposées, afin de présenter un large éventail des créations de cet artiste provocateur. Au programme : l'exposition Elvifrance par Jessy Deshais et la Trans Galerie 2021 : « So Fiesta ! »

Lauréats du Concours Création étudiante BD

Les Crous 2020 et 2021 : Plusieurs centaines de jeunes artistes ont participé en 2020 et en 2021 au concours annuel national Création étudiante de bande dessinée. 8 jeunes talents ont été récompensés : Alex Adamiak, Théo Ribaucour, Maéva Moriniène, Chloé Ravenel pour les lauréats 2021. Laetitia Fuzeaux, Shiuan-An Lin, Salomé Costa et Nadia Hollwarth pour 2020. Leurs œuvres seront exposées, pendant le SoBD et jusqu’au vendredi 10 décembre à la Galerie Cécilia F., en présence des jeunes artistes.

Exposition de l’atelier BD54, juste derrière le SoBD, au 45 rue des Francs-Bourgeois, le bistro « Le Voltigeur », accueille la troisième édition de l’exposition des travaux de l’Atelier BD54, dans le cadre du « Off » de l’édition 2021 du SoBD.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Lieu : Halle des Blancs Manteaux, en plein cœur du Marais, à deux pas de l’Hôtel de Ville de Paris. — Halle des Blancs Manteaux — 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris

Dates : Vendredi 03 décembre 2021 – 14h00 à 19h00 Samedi 04 décembre 2021 – 11h00 à 19h00 Dimanche 05 décembre 2021 – 11h00 à 19h00

Accès : Libre et gratuit. Pour assister aux conférences, aux rencontres, aux tables rondes et aux ateliers, une inscription préliminaire (également gratuite) est demandée, permettant d’obtenir un badge d’accès.