Identité, écologie, relations... 264 projets retenus pour “Mondes nouveaux”

Annoncée dans le courant de l'année 2020 par le ministère de la Culture, dans le cadre du Plan de relance, l'enveloppe de 30 millions € sera répartie entre 246 projets, retenus par un jury après un appel à manifestation d'intérêt du ministère de la Culture, passé en juillet dernier.

3200 projets ont été déposés sur la plateforme du ministère, pour 246 heureux élus à l'arrivée. Le ministère se félicite donc logiquement de la place importante accordée aux artistes émergents, aux projets pluridisciplinaires et collectifs.

Parmi les projets littéraires, relevons notamment celui de Jakuta Alikavazovic et Jean-Baptiste Del Amo, Pour une écriture du climat, soit plusieurs mois d’observation et de réalisation d’entretiens, « au cœur de lieux où se lit déjà l’impact du changement climatique à l’ouest, sur l’île Tatihou, au nord à la dune Dewulf ou encore au sud dans les vieux salins d’Hyères ». Plusieurs publications et une classe de maître devraient découler de ces expériences et rencontres.

Lucie Rico, Lison Noël et Hélène Zimmer, de leur côté, signeront ensemble Saga, « un feuilleton romanesque écrit à plusieurs mains et élaboré sous une forme inédite » : avec douze épisodes d’une quinzaine de pages se déroulant en Occitanie, le projet vise à créer « un modèle littéraire numérique pérenne, populaire et addictif, à la manière des séries ».

Thomas Teurlai et Alain Damasio ont proposé la création d'une « lanterne magique du XXIe siècle, qui compacterait en une seule “machine à découdre” images, musiques et voix, pour les libérer dans une fiction parlante ». Concrètement, expliquent les deux créateurs, « c’est un “moteur de recherche” qui turbinerait sur deux cylindres holographiques et sonorisés, dont les rotations vibratoires produiraient par captation micro une musique hypnotique, remixée en temps réel »...

Certains projets sont d'ores et déjà reliés à un lieu, d'autres voient leur implantation encore à définir. L'objectif étant de répartir et d'intégrer au mieux les projets à l'ensemble du territoire...

Tous les projets sont accessibles à cette adresse.

Les artistes et collectifs d’artistes retenus par le comité artistique seront invités à participer à une phase prospective de développement du projet proposé, afin de déterminer sa faisabilité et ses possibilités de réalisation. Ils recevront à cet effet une bourse d’études forfaitaire de 3000 € minimum, pouvant aller jusqu’à 10.000 € net par projet, avec un accompagnement possible par les membres du comité artistique.

Ils proposeront à l’issue de cette période, d’une durée maximale de 3 mois, les documents détaillés permettant le chiffrage du coût de réalisation ou de mise en production de leur projet. À l’issue de cette phase de préfiguration sera arrêtée la liste définitive des projets susceptibles d’aboutir à une production, présentation et/ou représentation.

Les créateurs détiendront la propriété intellectuelle intégrale des œuvres créées avec la possibilité pour l'État ou les établissements publics de se porter acquéreur.

Photographie : illustration, Guy Mayer, CC BY-NC-ND 2.0