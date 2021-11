Nouvelle page : appel à projet pour “soutenir la création indépendante”

Ce projet innovant a été porté par plusieurs partenaires : Kickstarter, Fontaine O Livres, Babelio, L'Ecole de la Librairie et ActuaLitté. Pour prendre part à Nouvelle Page, voici les conditions :

• Angle éditorial : • Projets atypiques, des créateurs qui font les choses différemment. Innovant, surprenant, ambitieux. • Ambition des partenaires : • Impulser de nouveaux projets, donner de la visibilité à des initiatives audacieuses. • 6 lauréats • Éligibilité : • Ouvert aux projets individuels ou au nom d'une structure collective (entreprise, associations...) • Pas de “texte au noir”, au moins un visuel (beaux livres, BDs, recettes, roman graphique...) • Ouvert aux projets d'oeuvre unique ou de collection (si porté par une maison d'édition), aux manifestations littéraires, aux projets d'ouverture/reprise de librairie ou de lieux littéraires, aux services dédiés aux auteurs ou aux lecteurs, et à tout autre projet lié au livre et à l'écrit. • Le porteur de projet doit être français ou résider en France, ou le projet doit être organisé dans le cadre de la francophonie. • Le projet doit avoir une dimension internationale. • Critères d'évaluation : • Ambition, originalité et maturité des projets.

Il sera possible de proposer son projet sur ce lien jusqu’au 31 janvier 2022. Le 18 février 2022 sera réalisée une première sélection, avant l’annonce finale des six lauréats le 1er mars 2022. Les lauréats recevront un accompagnement dans l'élaboration de leur campagne de financement participatif, qui devra être lancée entre fin mai et début juin. Au moment de leur lancement, les campagnes seront mises en avant par tous les partenaires pour accentuer leur visibilité.

Pour toute question une adresse : hello@chaichaifilms.com.

Des partenaires engagés

Guillaume Teisseire, cofondateur de Babelio, s'est exprimé concernant le bien-fondé de cet appel à projet : « Le principe de Nouvelle Page, consistant à mettre en lumière des projets innovants autour du livre, résonne tout à fait avec Babelio, et il nous a semblé naturel et enthousiasmant de nous y associer. »

Et d'ajouter : « Avec le Babelio d’hier tout d’abord, car lorsque nous avons mis en ligne il y a 14 ans un site dédié au partage entre lecteurs, nous étions un animal un peu neuf et étrange qui ne savait pas bien où s’intégrer dans le monde du livre, et nous aurions été ravis de répondre à un appel à projets de ce type s’il avait existé. Et avec ce qu’est devenu Babelio aujourd’hui : donner à entendre la passion des lecteurs pour aider des textes différents à en trouver de nouveaux, c’est précisément ce à quoi nous nous employons quotidiennement. »

Lauriane Le Dûs, responsable de la communication de L’École de la Librairie, note : « Il a semblé important d’intégrer Nouvelle Page, afin de rappeler les liens forts entre librairie et édition. Les différents acteurs du monde du livre ont intérêt à s’unir et se soutenir mutuellement, en particulier dans le contexte actuel. L’École de la Librairie est donc ravie de s’associer à Nouvelle Page pour défendre des projets innovants dans les métiers du livre. »

La rédaction est allée à la rencontre de Gaëlle Bohé, directrice de Fontaine O Livres, et de Jonas Parienté, ambassadeur de Kickstarter en France.

Fontaine O Livres : accompagner la création indépendante

Structure d’accompagnement, l’association Fontaine O Livres soutient les créatifs, porteurs de projets et leur apporte le soutien nécessaire durant leur processus de développement et/ou de pérennisation. Au coeur de sa vision : l’entraide. Elle propose donc plusieurs services : hébergement, conseil, réseau (97 membres, issus de divers métiers du livre) et différentes ressources mises à sa disposition.

Initiative unique en France, la structure a construit une pépinière d’entreprises hébergeant 30 structures, qui durant 2 ans peuvent résider au local de l’association, situé au 13 rue de Vaucouleurs dans le 11e arrondissement de Paris. Elle propose aussi 35 sessions de formations, toutes certifiées par Qualiopi et d’une durée de 1 à 4 jours, autour de thématiques variées mais très précises, visant à gagner en compétence (maîtrise du droit d’auteur, apprendre à élaborer des comptes d’exploitations…).

Kickstarter : financer la création indépendante

Toujours dans cette aspiration de travail collectif, la structure s’est associée à Kickstarter pour développer des leviers de financement participatif à l'échelle internationale. Depuis le lancement de Kickstarter, la catégorie "Publishing" représente plus de 55.000 projets lancés et 200 millions $ récoltés.

Par la présentation de projets « audacieux sortant des sentiers battus », cette collaboration aspire à attiser la curiosité de nouveaux entrepreneurs, pour compléter leurs sources de financement.

En effet, il cherche à démontrer « combien les créateurs indépendants auraient besoin de multiplier les sources de financements pour leurs projets et développer leur public ». Une démarche qu’il qualifie de « très vertueuse mais sous-évaluée en France ». C’est pourquoi, l’ouverture à un public international constitue un tremplin à l’aboutissement de ces projets.

Pour Gaëlle Bohé, cet appel à projet vise avant tout à « interroger la façon dont les projets sont aujourd’hui construits et financés, encourager des formes nouvelles ou plus contemporaines d'élaboration de projets, afin d'accompagner l'évolution des métiers du livre et de l'écrit de demain. Et de permettre à des acteurs atypiques de proposer des initiatives aussi ambitieuses qu'inattendues ».

Crédit : Jason Goodman, Unsplash