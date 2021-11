La Panthère des Neiges : “C'est un saisissement du coeur

Particulièrement attendu, et après plusieurs projections en avant-première, notamment au Festival de Cannes, La Panthère des Neiges sera sur les écrans de cinéma à partir du 15 décembre prochain. Le film est coréalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier. Le roman, Prix Renaudot 2019, a déjà conquis plus de 674.000 lecteurs (données Edistat).

« Ce film est né d’une idée originale de Vincent, dès 2010, au moment de la préparation de son premier voyage sur le haut plateau tibétain. Se familiariser avec ce nouveau terrain de steppe de haute altitude (5000 mètres), observer et photographier et filmer les yacks sauvages étaient ses objectifs premiers », rappelait Kobalann productions, filiale cinéma de Kobalann éditions, maison fondée par le photographe Vincent Munier.