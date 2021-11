La littérature érotique : un outil pour enflammer le corps et le cœur !

Un genre connu depuis les temps anciens

Depuis les temps anciens ce genre a marqué les esprits. La comédie théâtrale Lysistrata, d’Aristophel, a été présentée pour la première fois en 411 avant JC et elle est considérée comme l’une des premières pièces où l’érotisme est présent d’une manière principale dans le développement de l’intrigue.

La littérature érotique est l’un des nombreux outils utilisés par les gens pour éveiller leur désir et augmenter l’excitation. En lisant un roman, une histoire ou une poésie à contenu érotique, notre cerveau réagit en produisant des images mentales et des fantasmes sexuels qui déclenchent le plaisir. Cela peut même aider un couple à raviver la flamme en découvrant de nouvelles pratiques sexuelles comme l’utilisation de godes de haute qualité.

Un nouveau type de plaisir

Il est important de se rappeler que le cerveau est notre plus grand organe sexuel, et quand nous lisons de la littérature érotique, nous avons une prédisposition positive à cette expérience. La littérature érotique nous invite à découvrir et à connaître de nouvelles pratiques sexuelles au-delà du coït pénétrant, en considérant les différentes sexualités, les différents types de corps et imaginaires, et en n’ayant accès qu’à la parole écrite, notre esprit commence à produire des images qui ont un lien très étroit avec notre histoire de vie ou de personnalité.

Elle nous permet de laisser voler notre imagination. De même, elle augmente notre motivation pour le sexe, améliore notre attitude envers l’érotisme et les rapports sexuels. Elle active notre imagination érotique et nous conduit à explorer de nouveaux fantasmes, même ceux qui restent plus cachés, parce qu’elle nous conduit sur un terrain où nous pouvons reconnaître ce qui nous attire réellement.

De nouvelles pratiques

La littérature érotique renforce beaucoup la conscience de soi. Lire de la littérature érotique en couple a également ses avantages, car elle facilite la communication entre les participants. Elle permet d’augmenter le désir et la complicité et elle permet aussi de sortir de la routine.

Grâce à elle, vous pouvez découvrir des choses utiles qui étaient auparavant inconnues et des techniques pour enrichir la vie sexuelle. En effet, beaucoup de gens qui lisent des histoires, des livres ou des romans veulent explorer avec ce qu’ils ont lu et cela facilite aussi le fait qu’ils incorporent des jouets sexuels dans leur vie de couple, que ce soit des plumes, des fouets, des masques, des sextoys ou des harnais.

crédits photo : libre de droit