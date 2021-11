Ferenc Rákóczy lauréat 2021 de la Bourse littéraire de Lausanne

L’écrivain lausannois Ferenc Rákóczy remporte la Bourse à la création littéraire de la Ville de Lausanne 2021. Son projet, une fiction intitulée Je ne suis pas d’ici, a remporté l’adhésion du jury par la qualité de son écriture ainsi que la portée du sujet. Je ne suis pas d’ici s’empare de la vie du poète romand Edmond-Henri Crisinel.

Mêlant fiction, témoignages et lettres fictives, le roman tentera de percer le mystère de la vie et de la mort dramatique, par noyade volontaire dans le Léman, d’un des poètes suisses les plus marquants du XXe siècle.

Né à Bâle en 1967, Ferenc Rákóczy est un écrivain, psychiatre, enseignant et cinéaste suisse et hongrois. Il est l'auteur d’une dizaine de recueils de poèmes, d'aphorismes et de récits, publiés principalement aux éditions l’Age d'Homme. Il est le récipiendaire 2017 du Prix des Écrivains vaudois.

La commission d’attribution de la Bourse à la création littéraire de la Ville de Lausanne 2021 était constituée de Marianne Dyens, présidente de l’Association, Alice Rivaz, Ivan Farron, professeur et écrivain, Nadia Roch, cheffe du Service bibliothèques & archives de la Ville de Lausanne et Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre.

La Bourse à la création littéraire de la Ville de Lausanne 2021 est dotée d’un montant de 15.000 francs. Lausanne Région y est associée depuis 2019, permettant aux candidat·e·s d’être domicilié·e·s dans l’une des 27 communes de Lausanne Région. La prochaine édition de la Bourse sera lancée en mai 2022 avec un délai de réception des textes au 30 août 2022.

