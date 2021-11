En Espagne, les librairies indépendantes “ont eu une seconde chance avec la pandémie

Álvaro Manso, porte-parole du CEGAL et libraire de Luz y Vida, enseigne située à Burgos, se félicite de la « résilience du secteur ». « Nous pouvons affirmer que notre situation est directement proportionnelle à l'intérêt de la société espagnole pour la lecture. S'il grandit, comme cela s'est produit durant la pandémie, nous grandissons. Les librairies ont fait des pas de géant vers l'adaptation technologique et la réorganisation de nos espaces en tant qu'agents culturels, même s'il est vrai tous n'ont pas fait ce travail nécessaire, ou alors pas au même rythme. »

Il ajoute que le secteur a également été soutenu par l'outil d'analyse des ventes Librired, qui fournit des informations quotidiennes grâce aux données partagées de plus de 850 librairies dans toute l'Espagne.

Il en appelle cependant à la prudence, « car la situation économique est compliquée et la croissance n'est pas la même pour tous les types de librairies ». Alors que l'association s'était préparée à un recul de 23 % des ventes durant les trois mois de fermeture de 2020 liées au confinement strict espagnol, la baisse avait seulement été de 8 %.

Positif pour les librairies indépendantes

Pour Marina Sanmartín, de la librairie indépendante Cervantes & Cía, basée à Madrid, « les librairies indépendantes ont eu une seconde chance avec la pandémie. Nous avons gagné des clients et de l'attention, et maintenant le défi est de ne pas décevoir ceux qui viennent d'arriver ou de reprendre la lecture. » Optimiste, elle estime qu'ils dépasseront en fin d'année les 15 % avancés par CEGAL, sur la base de leurs propres chiffres, favorisés notamment par le retour des salons du livre, après la fin des mois de restrictions.

Ramírez, de la librairie La Central, témoigne de son côté : « Ces mois-ci, nous avons vu affluer un nouveau public, des jeunes, mais aussi des personnes âgées qui ont découvert ou redécouvert en lisant non seulement un moyen de se divertir, mais plutôt un outil pour mieux faire face à ce défi et à d'autres à venir dans un monde si incertain. »

Pour la filiale espagnole de Taschen, l'année 2020 a été l'occasion de réfléchir « à de nouvelles manières de nous rapprocher du public et, surtout, de fidéliser notre public », selon son représentant espagnol, Jesús Martinell. « Le secteur a besoin de réformes plus nombreuses et plus adaptées pour continuer à fournir un service de qualité à nos clients », ajoute-t-il, à la faveur de cette nécessité d'adaptation liée à la période pandémique.

Cependant, toutes les librairies n'ont pas vécu les mois de fermeture pour cause de Covid de la même manière. En effet, les vendeurs de livres d'occasion, qui n'entrent pas dans les statistiques du CEGAL, n'ont pas eu accès aux aides publiques.

Favoriser la formation des libraires



Un plan de promotion de la lecture 2021-2024 avait été annoncé par l'état fédéral espagnol, mais aujourd'hui, de nombreux acteurs du secteur dénoncent un projet au point mort. Dans le même ordre d'idées, le libraire Ramírez estime également que l'aide publique doit viser à résoudre les problèmes endémiques et à donner « une meilleure formation aux nouveaux libraires, des initiatives qui aident à étendre, diversifier et professionnaliser le réseau de librairies, des investissements qui aident à construire un réseau de librairies plus efficaces et plus agiles, une distribution qui permet aux librairies physiques de concurrencer le commerce en ligne ».

Outre ces nouvelles aides d'État potentielles, le secteur devrait pouvoir s'appuyer sur des aides européennes, baptisées Next Generation, dont le porte-parole du CEGAL souligne l'importance : « C'est une opportunité dont nous allons profiter pour permettre aux libraires de mieux se former, que ce soit dans le développement technologique de leurs activités, et les questions de développement durable. »

« Il nous manque encore des aides plus axées sur la promotion culturelle et la promotion de la lecture, et nous, en tant que Confédération, allons travailler sur un projet appelé Bibliothèques ouvertes, qui veut favoriser la transition générationnelle et favoriser un minimum d'implantation territoriale, avec des politiques actives d'aide aux établissements en milieu rural », conclue-t-il.

Via El Cultural

Crédits : Dimitris Kamaras (CC BY 2.0)