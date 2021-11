Anna Todd s'allie avec Wattpad Webtoon pour coéditer sa nouvelle série

Anna Todd, via sa société multimédia Frayed Pages Media, annonce une entreprise de coédition, Frayed Pages x Wattpad Books, hébergée au sein du groupe Wattpad WEBTOON Book Group, filiale de Wattpad WEBTOON Studios (ouf...). Cette dernière entité est le gigantesque studio de production né de la fusion de Wattpad et WEBTOON, après le rachat du premier par le second, pour 600 millions $.

« Je suis plus qu'heureux d'accueillir Anna à la maison », souligne Aron Levitz, président de Wattpad WEBTOON Studios. Et pour cause : avec le succès international de la saga After, dans les librairies, au cinéma et sur les plateformes de streaming, Anna Todd est devenue la meilleure ambassadrice de l'autopublication sur Wattpad.

ECRANS: le chapitre 3 d'After diffusé par Amazon

Au printemps 2022, l'entreprise de coédition publiera After : The Graphic Novel (Volume One), une adaptation en bande dessinée de la saga d'Anna Todd. Et, plus tard dans l'année, pour l'été et l'automne, les deux premiers tomes de la nouvelle saga de l'autrice, « une exploration des relations familiales, avec, en arrière-plan, l'armée américaine ».

Enfin, le reste du programme éditorial sera rempli par les publications d'œuvres de différents auteurs et autrices, amateurs ou confirmés, sélectionnées par Anna Todd elle-même.

Pour assister Todd dans le processus éditorial, Anne Messitte, venue du groupe Penguin Random House, où elle fit des merveilles, notamment avec la série Fifty Shades of Grey. Ashleigh Gardner, responsable de l'édition de livres pour Wattpad WEBTOONS Studios, supervisera l'ensemble.

Pour faciliter la distribution des livres numériques et imprimés de la maison, des liens avec l'édition traditionnelle sont conservés, à travers un partenariat avec le groupe Macmillan.

En France, les 5 tomes de la saga After (Hugo Roman, Lgf) se sont vendus, toutes éditions confondues, à plus de 3,1 millions d'exemplaires, selon Edistat.