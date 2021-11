Les Galeries Lafayette de Reims, nouvelle étape pour la librairie Furet du nord

À cette occasion, le Furet du Nord — qui fête ses 100 ans en 2021 — bénéficie d’un espace réservé de 1200 m2 au sein des Galeries Lafayette de Reims, pensé pour renforcer les liens entre les univers complémentaires de la Mode et de la Culture. Une collaboration qui permet aux visiteurs de vivre une expérience créative et enrichissante, dans la plus grande librairie rémoise présente à ce jour.

Commentant ce lancement, Benjamin Bergon, Directeur des Galeries Lafayette de Reims a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Furet du Nord, librairie nordiste de renommée, pour leur première implantation au sein d’un magasin des Galeries Lafayette. À travers ce format inédit d’espace réservé, c’est une belle opportunité d’associer la culture et la mode pour promouvoir l’art de vivre à la française au sein de ce magasin auxquels les rémois sont tant attachés. »

Pour Pierre Coursières, président du groupe Furet du Nord — Decitre : « Reims est une ville culturellement riche et dynamique démographiquement. C’est aussi la première fois que nous collaborons avec les Galeries Lafayette et j’en suis ravi, car chacun va y trouver son compte. Nos deux enseignes vont pouvoir développer une synergie. Avec notre équipe d’une dizaine d’experts, nous allons pouvoir déployer dans un bel écrin architectural l’offre de librairie la plus importante de la ville, assortie de nos univers complémentaires comme le jeu, la papeterie, le cadeau. »