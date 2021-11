Cécile Coulon engagée pour faire de Clermont-Ferrand la capitale de la culture européenne 2028

Les éditions Abrams Books proposent une nouvelle collection de romans graphiques LGBT+. Édifiée par la scénariste de bande dessinée canadienne, lauréate d'un Prix Eisner, Mariko Tamaki (She-Hulk, This One Summer, Laura Dean Keeps Breaking Up with Me), cette nouvelle ligne éditoriale tend à développer la présence de créateurs et contenu LGBTQIA dans le monde du 9e art.