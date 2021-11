La librairie BDfugue.com tente l'aventure des dédicaces payantes et rémunérées

Le principe qu’a élaboré BDfugue.com résultait des expérimentations menées durant le confinement de 2020 : « On ne pouvait pas remplacer le plaisir de la rencontre entre l’auteur et le lecteur, qui demeure le cœur de métier du libraire : favoriser cet instant, créer des moments d’échange », nous indique Thomas Jacquart, directeur du site de vente, associé aux six librairies réparties sur le territoire. « À ma connaissance, c’est totalement nouveau de faire payer la dédicace. »

Au commencement était le rapport

Nouveau, et inédit : pourtant cette revendication est portée depuis plusieurs années par les organisations d’auteur, dans le cadre de festivals. Mieux : le rapport de Pierre Lungheretti et Laurence Cassegrain, La bande dessinée, nouvelle frontière artistique et culturelle présenté en janvier 2019, l’avait proposé.

Dans le cadre de l’année France BD 2020 — qui aura finalement tourné au tragique, du fait de la pandémie — la rémunération au temps de présence des auteurs de bande dessinée était prévue. Autrement dit : la rémunération des dédicaces. Mais rapidement, les éditeurs avaient levé le bouclier Arverne. Le Festival SoBD l’avait pourtant conçu et mis en œuvre : le principe était opérationnel… manquait alors l’audace ?

Charlotte Mevel & La Rousseur pointée du doigt

Pour BDfugue, aucune dimension politique dans cette opération. Seulement du pragmatisme. « Sur 15 €, on reverse 10 € à l’auteur. Le reste couvre les coûts logistiques. Cela ne règle pas le problème de fonds de la paupérisation des auteurs, mais cela met du beurre dans les épinards », reprend Thomas Jacquart. Résultat, en 15 minutes de déploiement de cette offre, quatre auteurs avaient épuisé le stock de dédicaces qu’ils s’étaient engagés à réaliser.

Chacun d’entre eux avait en effet établi un nombre de dessins — sur feuille volante, pour 15 €, avec le prix de l’album en plus. Suivant leur emploi du temps, ils se sont engagés à la hauteur de 10 à 50 dédicaces.

« BDfugue.com avait bâti ce modèle d’événement numérique lors du confinement : le succès rencontré nous a encouragés à récidiver. » Avec trois points qui motivaient l'opération : « D’abord, la situation difficile des auteurs. Ensuite, le fait que les clients sont disposés à acheter ce dessin original. Enfin, les coûts logistiques s’assument s’ils sont intégrés dans l’offre », continue le directeur du site.

Saverio Tenuta & Le masque de Fudo

#PayeTaDedicace : cercle vertueux

Un modèle qui ressemblerait à une troisième voie, entre la dédicace classique et le modèle des Commissions, venu d’outre-Atlantique, où sont vendus des dessins originaux. Avec cette retenue qu’il existe aussi cette espèce de collectionneurs de dédicaces, profitant de la gratuité pour obtenir des dessins qu’ils revendent sur des plateformes bien connues. « À cette heure, nous n’avons pas rencontré ce problème, mais nous surveillerons bien entendu : l’objectif de Paye Ta Dédicace demeure d’imaginer de nouvelles solutions pour les auteurs. Cela ne remplacera jamais une dédicace en librairie, en regard de la vie solitaire que mènent les auteurs », souligne Thomas Jacquart.

Au menu, se trouvaient Régis Penet et son Beethoven, ou encore Phils Castaza, avec Sold-Out ou encore Pete Woods pour Kill, tête de chien. Ils sont parmi les premiers à avoir été sollicités. « Nous n’avions posé aucune condition ni critère : simplement de produire une dédicace soignée, et d’y consacrer 15 à 30 minutes. » Bien entendu, une rémunération de 10 € pour cet acte semble maigre, voire très en deçà de la côte que peuvent avoir les auteurs.

Gally & L'Esprit critique

Conscient de ce point, BDfugue a donc d’abord cherché à travailler avec les éditeurs pour trouver les auteurs qui accepteraient l’expérimentation. Toutes les maisons n’ont évidemment pas accepté le principe, certaines par refus catégorique de ce principe de rémunération – d’autres parce qu’elles disposent d’une galerie et des liens contractuels avec leurs auteurs qui justement aboutissent à des expositions et ventes d’originaux. Un risque de cannibalisation redouté, qui n'a pas empêché de s'intéresser au déroulement... sait-on jamais ?

« Pour une première, ainsi structurée, c’est une réussite », conclut Thomas Jacquart. « Aucune réaction virulente ni condamnation catégorique. Nous avions imposé un tarif de 15 € pour sonder les possibilités, en proposant un tarif qui ne soit pas exorbitant. Paye Ta Dédicace ressemble à une solution légitime, que l’on reconduira certainement. »

crédit photo © Niko Henrichon & Fang