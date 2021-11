Je cherche un livre, il est rouge” : la bibliothèque des livres dont on se souvient presque

Bayard Éditions et Sony Music Entertainment se sont associées pour la sortie du nouvel album collector de Mortelle Adèle, écrit par Mr Tan et dessiné par Diane le Feyer. L'album Show Bizarre ! inclut 15 chansons inédites écrites par Antoine Dole alias Mr Tan et composées par Aldebert, interprétées par Mortelle Adèle et tous les personnages de la BD.