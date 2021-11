La collection de L'Âge d'Homme, Poche Suisse, reprise par l'association Florides helvètes

Lancée en 1978, douze ans après la création des Éditions L’Âge d’Homme par Vladimir Dimitrijević (disparu accidentellement en 2011), la collection « Poche suisse » a accueilli plus de trois cents titres du patrimoine littéraire suisse.

Les dix-sept derniers titres publiés dans la collection depuis 2016 resteront commercialisés tels quels. Les titres antérieurs encore disponibles seront mis en arrêt de commercialisation au 31 décembre 2021 par L’Âge d’Homme.

Composée d’un comité éditorial comprenant Florence Bourqui (spécialiste en contrats d’édition), Daniel Maggetti (Directeur du Centre des littératures en Suisse romande, écrivain et professeur de littérature à l’Université de Lausanne), de Marko Despot (éditeur et traducteur) et de Pascal Vandenberghe (Président-Directeur général de Payot SA), l’Association « Florides helvètes » établira un programme éditorial avec une vingtaine de titres par an dès 2022. La collection bénéficiera d’une nouvelle maquette (externe et interne).

Les titres seront publiés sous la marque d’édition « Florides helvètes ».

L’Association déléguera à Payot SA la réalisation du programme éditorial (fabrication, commercialisation et promotion). La diffusion et la distribution en Suisse resteront confiées à l’OLF. La recherche d’un diffuseur/distributeur des éditions papier en France et en Belgique est en cours. Pour les autres pays, une version numérique (ebook) sera commercialisée.

L’Association établira quant à elle les contrats d’auteurs, gérera les droits et les dossiers de demandes d’aides et de subventions institutionnelles (fédérales, cantonales et communales) et privées.

Florides helvètes fait référence à l’un des volumes de Charles-Albert Cingria, écrivain, poète et musicien suisse, publié en 1944 et enrichi en 1983 chez L’Âge d’Homme par d’autres textes sur la Suisse.