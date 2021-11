Visa Transit : fin d'un stupéfiant périple intérieur à travers l'Europe

Si vous n'avez pas lu les deux premiers tomes, il est encore temps de rattraper le retard. Et pour vous en donner le goût, vous pouvez relire la chronique consacrée à la sortie du premier volume.

Nicolas de Crécy a un tel don pour le dessin qu'un simple carnet de voyage aurait suffi à combler d'aise les nombreux fans de son trait inimitable. Pourtant, en choisissant la bande dessinée pour raconter les souvenirs reconstruits de son tout premier voyage au long cours à travers l'Europe, à bord d'une épave où sont entassés de vieux bouquins jaunis, il parvient à entremêler les fils de la mémoire avec ceux, parfois plus solides, de l'introspection et de la poésie.

Non content de raconter le parcours cahotant de leur vieille Citroën Visa hors d'état (qu'il faudra revendre à l'arrivée, pour repartir en avion, à peu de choses près), le dessinateur et scénariste sinue et louvoie, comme une rivière qui se complaît dans ses méandres : tantôt ce sont des souvenirs d'une résidence artistique en Biélorussie qui surgissent, tantôt des images fortes tout droit ressorties de l'enfance et des premiers contacts marquants avec l'art religieux.

Peu importe le propos, au fond, car après plus de 300 planches de route, de Crécy, habile narrateur, sait comment détourner l'attention et transformer une digression en réflexion à la fois sensible et vertigineuse. Et drôle, le plus souvent, même quand il est question de maladie inconnue ou d'angoisses récurrentes. Mais aucun sujet n'est jamais pesant, car, hop, hop, quelques cases plus loin à peine, il faut déjà reprendre la route et suffoquer à nouveau dans ce maudit véhicule dont le moteur a des ratés et le chauffage souffle à fond, même sous la canicule turque.

EXPO: Découvrir Visa Transit, de Nicolas de Crecy

Comme au sortir de tout journal intime qui se respecte, les lecteurs emporteront de ce long voyage d'été, au seuil de l'âge adulte, les souvenirs qui seront le mieux entrés en résonance avec leurs propres interrogations. Mais ils en garderont sans doute un portrait très visuel et coloré d'une vieille Europe disparue, avec ses frontières aberrantes et ses douaniers d'un autre temps, ses règlements absurdes et ses routes hors d'état.

Une Europe où l'on peut encore voir la vie pousser comme une mauvaise herbe au bord des nationales, un continent d'avant l'Internet et les vols bon marché, où tout est exotique, inquiétant et étonnant. Une Europe qui émerveille, surtout quand elle est dessinée avec autant d'amour et de minutie. Un Europe, aussi, ou parfois s'embrasent des centrales nucléaires.

