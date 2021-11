Céline : Les derniers secrets : à la découverte des manuscrits disparus de l’auteur

C’est l'une des plus importantes découvertes artistiques de ces dernières décennies. La réapparition de milliers de pages manuscrites d’un géant controversé de la littérature du XXe siècle : Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline. Un trésor inestimable que tout le monde pensait perdu : des originaux, des lettres et des projets entiers jamais divulgués.

Ces feuillets éclairent sa vie tumultueuse et tonitruante d’un jour nouveau. Son génie littéraire et sa plume, mais aussi sa face sombre, la collaboration, son antisémitisme, et même la piste d’un enfant caché. Le tout, dans un documentaire de 90 minutes.

Un film de Elise Le Bivic et Paul Sanfourche, produit par Laurent Bon. A la production éditoriale, Julien Beau. Une coproduction Bangumi et France Télévisions.

« Le Silence de la mer » – documentaire de 52 minutes.

Acte de résistance civile sous l’Occupation, la création des Éditions de Minuit par Pierre de Lescure et Jean Bruller-Vercors a permis notamment la publication clandestine du Silence de la mer. Une aventure risquée pour tous ceux qui ont participé à la fabrication et la distribution du livre, imprimeurs, brocheuses, intermédiaires nécessaires à la circulation du livre, dans un pays sous surveillance.

Une incroyable « traversée de Paris », qui dresse un tableau peu connu du monde littéraire sous l’Occupation.

Véritable aventure clandestine, cette histoire révèle deux hommes exceptionnels, Jean Bruller-Vercors et Pierre de Lescure. Deux hommes qui ont su dire « non ». Grâce à leur talent, leur courage et leur audace, ils ont réussi la prouesse de monter une maison d’édition et de publier un ouvrage de résistance, alors que tant d’autres se sont très rapidement pliés à l’occupant.

Leur prouesse est l'un des actes marquants de Résistance civile et intellectuelle de la guerre.

À l’heure où, en Europe et ailleurs, montent les populismes, l’histoire de la fabrication du Silence de la mer, et la création, pour le publier, des Éditions de Minuit par Jean Bruller-Vercors et Pierre de Lescure, nous apparaissent aujourd’hui comme un miroir de l’histoire dont le reflet n’est pas sans rappeler celui de notre actualité.

Un film écrit et réalisé par Nadine Lermite, avec une production de HARBOR Films - France Saint Léger. Avec Pierre Assouline, écrivain - Anne Simonin, CNRS (CESPRA-EHESS) - Alain Riffaud, chercheur, spécialiste de Vercors.

Avec la participation de France Télévisions et du Centre national du Cinéma et de l’Image animée. Avec le soutien de la Procirep - Société des Producteurs et de l’Angoa.

Crédits photo : Famille Lescure